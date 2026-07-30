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AlipayHK首推「短訊防偽提醒」功能 減少用戶受騙機會

投資理財
更新時間：17:51 2026-07-30 HKT
發佈時間：17:51 2026-07-30 HKT

AlipayHK今日（30日）宣布，推出全港首個「短訊防偽提醒」功能，讓用戶可隨時隨地於應用程式通知中心內查閱官方訊息，以辨別真偽。公司同時透過AI驅動風控模型、跨行業聯防及全方位防騙教育，從事前提醒、事中攔截到事後舉報，多方面協助用戶提高警覺及識別風險。

8月加入來電核查

公司指出，用戶收到疑似AlipayHK的短訊時，可登入應用程式，透過「短訊防偽提醒」功能於主頁查閱短訊記錄核實，讓用戶轉為主動防範，功能更預計於8月內加入官方來電核查功能，進一步減少用戶受騙機會。

新增5項防騙彈窗

此外，AlipayHK針對常見騙局新增5項防騙彈窗，在用戶進行轉賬及付款關鍵時刻作出提醒，包括假冒客服、刷單騙局、退款／解凍騙局、假冒好友借錢及投資詐騙等情景。

AlipayHK自2024年起推出防騙彈窗，每月平均警示3.5萬位用戶，協助用戶識別可疑交易金額每月超過1億

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