Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

平安數字銀行推新一輪高息定存 1個月最高16厘

投資理財
更新時間：17:30 2026-07-30 HKT
發佈時間：17:30 2026-07-30 HKT

平安數字銀行宣佈，推出新一輪限時新客高息定存及開戶迎新大激賞，開戶可領12厘高息優惠，推薦好友開戶更可爭奪最高18,888港元大獎。

新客開戶1個月可享12厘

由即日起至8月31日，全新客戶憑推薦碼「PR02」成功開立個人儲蓄存款賬戶，敘造1個月港元定期存款，首10萬港元即可鎖定高達12厘年利率。

被推薦新客1個月最高16厘

現有客戶亦可與親友攜手解鎖「高息機會卡」，同樣由即日起至8月31日，現有客戶於個人銀行手機應用程式頁面內「開戶迎新大激賞」分享專屬推薦碼，被推薦人只需使用該專屬推薦碼成功開戶並敘造1個月港元定期存款，首10萬港元即可享有高達16厘年利率。

每推介一位親友可賞300元

至於推薦人每成功推介一位親友，即可獲賞300港元現金獎。「多推多得」，常規推薦獎賞高達9,000港元現金獎。推廣期內成功引薦最多新客戶的首三名「推薦王」，更可解鎖「高息PRO級地圖」內的終極大寶箱，分別獲得9,888港元、3,888港元以及1,888港元現金獎。換言之，推薦人最高合共可獨攬高達18,888港元大獎。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
01:09
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
社會
9小時前
何伯離世丨何煊遺願求與子女和好 臨終點名想見大仔傾兩句 拒絕接受治療只想和好如初
01:58
何伯離世丨何煊遺願求與子女和好 臨終點名想見大仔傾兩句 拒絕接受治療只想和好如初
影視圈
4小時前
內地母女灣仔遇儲物櫃驚魂求救無門 港人憑機智「一招」破解獲90度鞠躬致謝 網民激讚：智商200｜Juicy叮
內地母女灣仔遇儲物櫃驚魂求救無門 港人憑機智「一招」破解獲90度鞠躬致謝 網民激讚：智商200｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
公屋長者住戶廁所改用摺門 保留原有木門變1物增儲物空間？網民：佩服長者的心思
公屋長者廁所改用摺門 保留木門變1物「再利用」方便退還 網民提醒一件事…
生活百科
2026-07-29 17:15 HKT
嘟八達通拎回贈！消費滿$100即賺$3現金獎賞 簡單2步領取教學
嘟八達通拎回贈！消費滿$100即賺$3現金獎賞 簡單2步領取教學
生活百科
7小時前
孫女月月飛自己無護照 87歲嫲嫲感嘆「不枉此生」 港女秒做一事 網民淚崩：愛要及時｜Juicy叮
孫女月月飛自己無護照 87歲嫲嫲感嘆「不枉此生」 港女秒做一事 網民淚崩：愛要及時｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
社會
2026-07-29 13:06 HKT
何伯離世丨何煊心理報告揭晚年嚴重抑鬱 感覺遭何太背叛、被社會孤立 臨終與子女和好釋懷
01:04
何伯離世丨何煊心理報告揭晚年嚴重抑鬱 感覺遭何太背叛、被社會孤立 臨終與子女和好釋懷
影視圈
2026-07-29 16:30 HKT
賭王千金何超雲晒親密照認愛？「男友」Jony大有來頭門當戶對 豪宅業務遍佈台日
賭王千金何超雲晒親密照認愛？「男友」Jony大有來頭門當戶對 豪宅業務遍佈台日
影視圈
4小時前
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
影視圈
2026-07-29 14:30 HKT