平安數字銀行推新一輪高息定存 1個月最高16厘

平安數字銀行宣佈，推出新一輪限時新客高息定存及開戶迎新大激賞，開戶可領12厘高息優惠，推薦好友開戶更可爭奪最高18,888港元大獎。

新客開戶1個月可享12厘

由即日起至8月31日，全新客戶憑推薦碼「PR02」成功開立個人儲蓄存款賬戶，敘造1個月港元定期存款，首10萬港元即可鎖定高達12厘年利率。

被推薦新客1個月最高16厘

現有客戶亦可與親友攜手解鎖「高息機會卡」，同樣由即日起至8月31日，現有客戶於個人銀行手機應用程式頁面內「開戶迎新大激賞」分享專屬推薦碼，被推薦人只需使用該專屬推薦碼成功開戶並敘造1個月港元定期存款，首10萬港元即可享有高達16厘年利率。

每推介一位親友可賞300元

至於推薦人每成功推介一位親友，即可獲賞300港元現金獎。「多推多得」，常規推薦獎賞高達9,000港元現金獎。推廣期內成功引薦最多新客戶的首三名「推薦王」，更可解鎖「高息PRO級地圖」內的終極大寶箱，分別獲得9,888港元、3,888港元以及1,888港元現金獎。換言之，推薦人最高合共可獨攬高達18,888港元大獎。