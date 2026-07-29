國泰服務差照賺錢｜曾智華

投資股票，乃極須冷靜的理性思考行為，分析時，要撇除許多個人感受或主觀因素。舉例，近年凡遇上老友搭完國泰航空（293）旅遊、公幹、探親後，也無論是坐經濟艙或商務艙，大部分的評語是——服務今非昔比。有此感覺，因香港人十之七八主要幫襯國泰，故此，數十年內，大家皆擁有親身體驗。小弟也如是，幫襯國泰凡五十多年，對這公司的一切轉變，絕對掌握。

一般客觀評論是對的，空姐空少，由外型到服務態度，略遜以前；食物質素及座位舒適度，則可以講大幅下降了。

上周見到著名設計師鄧達智將搭乘國泰航空商務艙經驗寫出，簡直感覺到火光由專欄中冒出，可能是愛之深，痛之切吧。

國泰航空服務質素變差，乃不爭的事實，原因N咁多，恕我冇能力也無資料在此一一拆解，只好交由國泰公司管理層去自我查找不足。但佢哋會唔會做呢？怕且唔會嘞。

盈利能力「殊殊」聲飆升

因最新公布的業績顯示，你有你一面痛批佢，但另一方面，董事局及管理層最緊張的，則是業績，事實勝於雄辯，公司的盈利能力，「殊殊」聲飆升，單單今年上半年，綜合溢利多咗近65億，扣除一切開支後，核心盈利仍有近51億，遠比市場估計的33億多。交出如此亮麗成績，你係董事局會點睇？當然錫到管理層燶，反而「睇唔到聽唔到」顧客的負評啦。

小弟由零開始在本欄忠告大家，投資組合中，必須包括國泰航空，因這公司有政府的政策傾斜照顧，有如港交所（388），極多獨家優勢。無他，以上兩公司的成敗，就是香港的成敗，你係政府，會點做？

COVID期間數以萬計公司唔掂，政府只重點救國泰，因有絕對需要，事實上，我也再三在此指出，正常的國泰，應值16元左右。故此，幾年前佢4元多供股，我白紙黑字，聲嘶力竭呼籲大家瞓身跟。當年4元的貨，已變14元再加利息了。

總結，勿因國泰服務質素差而錯估佢盈利能力，因全屬兩件事來的。

資深傳媒人 曾智華