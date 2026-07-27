投委會集中防騙工作 「唔俾人呃是重要的第一步」市民善忘是最大挑戰

本港投資騙案層出不窮，投委會主席杜淦堃表示，投委會最近在理財教育方面，主要集中於防騙工作，「唔俾人呃是重要的第一步，被人呃晒錢，再諗理財就太遲」，又指市民善忘是最大的挑戰，故會跨機構合作推廣，另希望政府或證監會將來注重投資和理財教育的工作，以及儘量撥出更多資源予投委會，讓同事發揮。

盲目跟風是大問題

他指出，最多人關注理財教育時為虛擬資產交易平台JPEX爆出涉詐騙案，當時被問及是否理財教育做得不足夠，他回應說：「好難話幾時夠，因為無論做幾多」，世界上總是有人被騙，有同事形容為持久戰。他提及，輸錢皆因贏錢起，以及盲目跟風都是大問題，大眾往往很容易忘記量力而為等基本考量，但這是沒有辦法的，人性便是如此。

本港投資詐騙的模式變化越來越快，他表示「追唔到，佢地（騙徒）一定快過你，預測唔到點呃你錢」，又指憂慮人工智能（AI）所衍生的問題，將會以假亂真，勸喻大眾三思而行。他指出，數年前大家提倡「有圖有真相，而家傻啦，圖很容易做」，當大眾不懂得分辨真假時，便要跳回基本原則，即是財分三份、詢問清楚後才投資等，另希望廣大市民利用一些時間增值自身投資和理財知識。

小朋友至長者都要理財教育

他表示，投委會「不止是教投資，亦教理財」，而理財教育並非容易的工作，要做得廣泛和深入，因為由小朋友至長者等不同年齡層都需要理財教育，其理財需要和需要接受資訊都不同。投委會除了面向幼稚園、小中學、大專生舉辦不同的活動和比賽、為打工仔、長者製作一些短視頻等作推廣外，亦有協助弱勢社群、外傭、戒毒所出來的更新人士、就新來港大學生受騙與大專院校協調等。

投委會的熱門項目包括網站上的理財計數小工具、理財教育體驗館。理財教育體驗館最近更換一些遊戲，證監會董事會成員亦有前往玩遊戲，涉及夾公仔、扭蛋、網絡情緣遊戲，可透過遊戲從中學習知識。

杜淦堃本月31日卸任主席

杜淦堃自2021年起擔任投委會主席，即將在本月31日卸任。他表示，主席並非是全職，其工作是支持26個投委會同事，參與方向性討論，故「我的表現沒有什麼好評價」，同事則是每日博鬥中的功臣。就交棒提供錦囊方面，他指要與證監會緊密合作，冀新的主席支持投委會團隊的工作，「等佢地放膽去做」。卸任後的個人發展方面，他直言沒有大計，手頭上太多事情未做，要「努力追返」，尤其是本業方面；其次要陪伴家人。他現身兼多職，包括宏福苑大火獨立委員會資深大律師、香港天博大律師事務所的資深大律師等。

杜淦堃小資料

他坦言，擔任投委會主席為其最開心的公職，因為其他事情，尤其是本業，會面對很多爭議的問題和較為不開心、負面的事情，每日工作層面的負能量頗高。不過，投委會的正能量很高，涉及教育工作較為正面，同事氣氛好，亦帶來很多啟發。