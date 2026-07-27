兩隻鋁金屬股料長線向好｜曾淵滄

恒指於6月26日見底，之後呈V形反彈，走勢不錯，但是上個星期開始面對波動，多隻Al半新股狂跌，對大市也有影響。一個月前，市場曾傳出智譜（2513）與MINIMAX（100）這兩隻Al股即將成為恒指成分股，幸好沒有成事，否則又將打擊恒指。過去幾年，恒指公司數次在錯誤時間選擇新的成分股，美團（3690）如是、泡泡瑪特（9992）亦如是，都是在股價見頂日加入恒指。

剛過去兩個星期，筆者到馬來西亞的砂勞越旅遊，這裏消費價格遠低於深圳，原因是地廣人稀，面積超過12.4萬平方公里，是馬來西亞最大的邦州，但是只住250萬人，地價便宜，租金低，工資也低，消費價格就低了。奇怪的是，地價、工資成本都低的地方卻吸引不到外資來開工廠。不過，當地政府很有錢，全民醫療免費，小學、中學、大學教育免費。原因是這裏有石油、有鋁礦、金礦及稀土，為當地政府帶來花不完的錢。

美的短炒長揸皆可

談起鋁金屬，波斯灣生產的鋁佔全世界供應量的8%，霍爾木茲海峽被封鎖後，全球的鋁供應量嚴重短缺，價格自然飛升，於是中鋁（2600）及宏橋（1378）的股價一度成了炒作對象，但又因為美伊關係一度和緩而急跌。美伊戰爭打打談談，看來的確不容易全面和平，而且全球鋁金屬的需求快速增加，就算波斯灣供應正常，鋁價也是長期看漲，長線利好中鋁與宏橋的股價，這兩隻鋁業股的股價在6月底、7月初應該已經見底，因此，現價入場仍然算是折扣價。

歐洲受熱浪侵襲，美的（300）冷氣機成為搶手貨，原因是歐洲有許多建築都是被列為古蹟而受到保護，不許穿牆打洞裝冷氣機，而美的就專為這種問題而設計出一種不必穿牆打洞的冷氣機，因此非常暢銷，美的股價也因此直線上升，短炒長揸皆可。

國泰盈喜可續看好

前陣子，太古（019）出售部分所持有國泰航空（293）股票，不少投資者以為一定是太古不看好國泰前途，於是國泰股價下跌，當時我曾經撰文指可以趁低吸納，估計國泰盈利不會倒退。上星期國泰發盈喜，今年上半年盈利會增加76%，的確非常好，相信下半年也同樣的好。

現在，國泰股價逆勢上漲，並創下歷史新高，應該可以繼續看好，而且盈利上升，股息也應該會增加，使國泰成為收息股。

曾淵滄