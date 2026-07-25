暑假外遊必備 精選6張海外簽賬信用卡 最高賺10%回贈兼免手續費

正值暑假旅遊旺季，不少港人均計劃出外旅遊，但在選擇付款方式時，常在現金與信用卡之間猶豫不決。其實，只要選對海外簽賬信用卡，不僅能省下外幣手續費，更可同步累積飛行里數、現金回贈或積分獎賞，讓消費每分每毫也賺到盡。《星島頭條》精選6張海外現金回贈達4%或以上的旅遊信用卡，當中最高回贈更達10%。

只要選對海外簽賬信用卡，不僅能省下外幣手續費，更可同步累積飛行里數、現金回贈或積分獎賞，讓消費每分每毫賺到盡

安信Wewa Signature高達10%海外回贈 免手續費

安信WeWa Visa Signature主打高達10%海外實體外幣簽賬現金回贈，推廣期內豁免外幣手續費。扣除一般手續費影響後淨回贈依然突出，特別適合頻繁在海外消費的旅客。該卡額外回贈全期上限約為500港元，迎新獎賞可任選1,000港元現金、Apple禮品卡或行李箱等，另設分期套現計劃。

安信WeWa Visa Signature主打高達10%海外實體外幣簽賬現金回贈

恒生Travel+ Visa Signature 指定地區回贈達7%

恒生Travel+卡專為旅行而設，主打永久免年費，持卡人於日本、南韓、泰國、內地、澳門及台灣簽賬，可享高達7%+FUN Dollars回贈，其他海外地區亦高達5%。

不過要留意該卡設有門檻，每月需累積合資格消費滿6,000港元可獲得優惠，最高每月可獲500港元+FUN Dollars。至於迎新優惠高達700港元+FUN Dollars，並提供Expedia等預訂優惠及機場餐飲折扣。優惠期至2026年12月31日。有關回贈將於簽賬後下一個曆月入賬。

中銀Chill Card 海外及網上簽賬5%現金回贈

中銀Chill Card在海外及網上簽賬提供高達5%現金回贈，扣除約1.95%的手續費後，用家仍可淨賺約3.05%。只要持有指定戶口，該卡便可享永久免年費。

中銀Chill Card在海外及網上簽賬提供高達5%現金回贈，扣除手續費後仍可淨賺約3.05%

不過，該卡現金回贈每月上限約為150元，即海外簽賬上限約3,260元便會「打爆」，回贈會直接抵消月結單的簽賬額。此外，全新客戶只要累積合資格零售簽賬滿5,000港元，即可享高達500港元的迎新現金回贈。

恒生MMPOWER World Mastercard外幣達4% 指定類別達8%

恒生MMPOWER卡的外幣簽賬可享高達4%+FUN Dollars回贈，部分指定商戶的折扣甚至更高。該卡提供永久免年費優惠，扣除手續費後依然有不俗的淨回贈，若用於網上簽賬及指定類別更可高達8%。

不過，該卡要求每月需累積合資格簽賬滿3,000港元，最高每月回贈500港元+FUN Dollars，適合需要兼顧網購及海外消費的用家，而迎新獎賞同樣高達700港元+FUN Dollars。

東亞World Mastercard 食肆及海外簽賬回贈4至5%

東亞World Mastercard的食肆及海外簽賬高達5%現金回贈，或者可換算為等值里數，兌換率低至4港元1里。扣除約1.95%手續費後，用家仍能淨賺約2%至3%的回贈。這項優惠每月需累積簽賬滿4,000港元方能觸發，但好處是額外回贈的上限較高。該卡首年免年費，持卡人可自由選擇現金回贈或里數計劃，適合以飲食及海外消費為主的旅客，唯獨需留意歐洲實體簽賬可能會出現例外情況。

建行亞洲TRAVO Mastercard 海外回贈達4%且無門檻

建行TRAVO Mastercard的海外簽賬同樣提供高達4%現金回贈，或是1.5港元兌1里的極佳比率，最大賣點是無最低簽賬要求。即使扣除手續費後，這張卡仍有約2%的淨回贈，讓小額消費也能輕鬆獲益。迎新禮遇方面，持卡人可根據簽賬數目選擇600港元現金回贈或更高的分期優惠。

此外，持卡人亦可享Expedia酒店即時折扣及指定海外商戶的額外回贈，特別適合計劃酒店住宿及遊玩主題樂園的家庭旅客。

港元或外幣結算怎樣選？

海外簽賬時，選擇以「港元」或「外幣」結算各有優劣。如選擇外幣結算的話，匯率按信用卡組織完成交易當日計算（而非簽賬當日），需待月結單才知實際匯價，銀行一般會收取0%至2.5%手續費。

港元結算適合重視匯價穩定的人，但收費相對昂貴；外幣結算收費較低，卻需承受匯率波動風險

相反，若選擇以港元結算，雖然可以即時鎖定匯價，但商戶使用的「動態貨幣兌換」（DCC）匯率通常已隱含了約2.5%至4%甚至更高的加價。不僅如此，持卡人可能還需額外支付信用卡組織的跨境交易費約0.8%至1%，少數銀行更會另收約0.2%至0.95%的額外費用。整體而言，港元結算適合重視匯價穩定的人，但收費相對昂貴；外幣結算收費較低，卻需承受匯率波動風險。最精明的做法是出發前向銀行查清各項收費，並在付款前向商戶確認DCC匯率，或者直接挑選免手續費及高回贈的信用卡，便能免卻煩惱。

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