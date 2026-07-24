保險業首季毛保費總額升32%至2916億 長期業務新單保費升51%

保監局公布，2026年首季錄得毛保費總額2,916億港元，按年增長32.3%。其中，長期業務的新造保單保費更錄得超過五成的升幅。

長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1,411億元，按年升51.1%。增長主要由非相連個人業務所帶動，該類業務的新造保單保費高達1,353億元，按年增長50.2%，當中分紅業務佔1,257億元，升幅達53.7%。季內，長期有效業務的保費收入總額為2,564億元，按年增長35.6%。

一般保險業務方面，首季毛保費為352億元，按年升12.5%，淨保費則為231億元，上升12%。



