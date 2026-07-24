Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

保險業首季毛保費總額升32%至2916億 長期業務新單保費升51%

投資理財
更新時間：15:37 2026-07-24 HKT
發佈時間：15:37 2026-07-24 HKT

保監局公布，2026年首季錄得毛保費總額2,916億港元，按年增長32.3%。其中，長期業務的新造保單保費更錄得超過五成的升幅。

長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1,411億元，按年升51.1%。增長主要由非相連個人業務所帶動，該類業務的新造保單保費高達1,353億元，按年增長50.2%，當中分紅業務佔1,257億元，升幅達53.7%。季內，長期有效業務的保費收入總額為2,564億元，按年增長35.6%。

一般保險業務方面，首季毛保費為352億元，按年升12.5%，淨保費則為231億元，上升12%。


 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
01:04
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
影視圈
16小時前
熱帶氣旋紅霞情況持續更新。
熱帶氣旋紅霞‧持續更新︱晚上8時40分發出一號戒備信號 考慮周六改發更高信號
社會
3小時前
迪拜飛上海航班備降杭州，373乘客困艙12小時，多人中暑暈倒。
阿聯酋航空｜迪拜飛上海航班備降杭州 373乘客困艙12小時多人中暑暈倒
即時中國
22小時前
妻子出軌移英港人 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同婚姻背叛有關｜Juicy叮
移英港妻出軌 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同背叛有關｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
生活百科
2026-07-23 14:55 HKT
甄珍於前夫謝賢離世後首露面  「一代玉女」真實狀態曝光  早前為摯愛逝世崩潰惹關注
甄珍於前夫謝賢離世後首露面  「一代玉女」真實狀態曝光  早前為摯愛逝世崩潰惹關注
影視圈
5小時前
漢寶酒樓疑全線結業！昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 土瓜灣最後一間去年停業裝修變執笠
漢寶酒樓疑全線結業！昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 土瓜灣最後一間去年停業裝修變執笠
飲食
22小時前
警元朗掃黃 拘15內地女包括2女童 最細16歲
警元朗掃黃 拘15內地女包括2女童 最細16歲
突發
14小時前
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
社會
2026-07-23 13:11 HKT
楊明一原因再跪地求婚莊思明 廣州甜蜜放閃畫面曝光 準新郎大馬開燒味舖養家
楊明一原因再跪地求婚莊思明 廣州甜蜜放閃畫面曝光 準新郎大馬開燒味舖養家
影視圈
18小時前