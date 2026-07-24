新加坡GIC擬3年內加碼300億美元投資對沖基金 抗衡重注AI風險

新加坡政府投資公司GIC宣佈，未來三年將額外部署300億美元資金投入對沖基金。GIC集團首席投資長楊健明表示，過去十年GIC已將對沖基金投資規模提升兩倍，環球宏觀、量化及多重策略將是未來重點拓展方向。 據全球主權財富基金（Global SWF）估算，GIC管理資產總額約達9360億美元。

料鞏固其對沖基金領域主導地位

彭博報道，額外投資將進一步鞏固GIC在對沖基金領域的主導地位。 GIC早年已成為橋水聯合基金的支持者，近期亦投資過Citadel及Viking Global Investors等知名基金，並曾向Jain Global注資，其後該基金轉為專為Millennium Management管理資金。

楊健明表示部分全球頂尖對沖基金已暫停接受新資金，但GIC仍能與之合作，借助其專業技能推出新策略，甚至進行孵化和培育。他也坦言，「只要基金經理能為我們帶來理想回報，我們樂意支付業績報酬。」

人工智能已全球投資者集中風險

報道又指，GIC加大對沖基金投資力道的重要原因是分散投資，因為現在許多投資領域都與人工智能密切相關。楊健明表示，「人工智能風險因素已成為許多全球投資者面臨的集中風險。因此，對沖基金作為一種積極的投資策略，實際上可以分散單一的集中風險。」