華納兄弟千億收購變「金融暗戰」兩黨鬥搶話語權 甲骨文慘遭絞殺｜余偉龍

在美國中期選舉的隆隆戰鼓聲中，一場涉及1,100億美元的世紀收購案正演變成一場慘烈的「金融暗戰」。這不僅僅是派拉蒙天舞（Paramount Skydance，PSKY）對華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery，WBD）的商業吞併，更是民主黨與共和黨金主之間圍繞媒體話語權（特別是子公司CNN，有線電視新聞網）的生存之戰。隨着中期選舉臨近，民主黨正動用一切金融與政治資源，試圖鎖死這場可能徹底清洗其宣傳命脈的交易。

第一戰線：精準打擊甲骨文股價

甲骨文創辦人拉里·埃里森，他為兒子大衛·埃里森提供了高達457億美元的個人擔保。

民主黨打出的第一條主線，是極具隱蔽性且致命的金融攻勢。此次收購案的核心支持者是甲骨文（Oracle，ORCL）創辦人拉里·埃里森（Larry Ellison），他為兒子大衛·埃里森（David Ellison）提供了高達457億美元的個人擔保。這筆天文數字的融資，絕大部分是以拉里持有的甲骨文股票作抵押。

市場觀察家指出，甲骨文股價近期大跌，表面上是資本支出過高引發的憂慮，實則是政治力量在資本市場的精確打擊。通過壓低甲骨文股價至120元附近的關鍵心理水位，民主黨成功讓埃里森陷入了股權質押陷阱之中，一旦股價跌破警戒線，埃里森將面臨大規模的追繳保證金壓力，屆時其支援收購的現金流將被瞬間凍結，這場歷史性的收購也將隨之迎來告終。

第二戰線：12州總檢察長聯手獵殺

派拉蒙天舞對華納兄弟探索的商業吞併。

如果說金融攻勢是「暗箭」，那麼政治法律挑戰則是「明槍」。由加州領頭的12個州（多為民主黨執政州）總檢察長已聯手向法院提起反壟斷訴訟。他們的理由冠冕堂皇：收購將減少市場競爭，損害消費者利益。

然而，明眼人都能看出這背後的政治計算。聯邦法官已發布臨時限制令（TRO），暫停了雙方的業務整合。這種法律手段目的不在於最終贏得訴訟，而在於拖延。在美國政治邏輯中，時間就是武器。只要能將收購案拖延至中期選舉之後，民主黨就能確保CNN等傳統媒體平台在選舉期間繼續維持其既定的政治立場，避免被「特朗普金主」接管後進行大清洗。

「這不是反壟斷，這是政治防禦。」一位華盛頓資深分析師指出，「CNN 是民主黨的輿論命脈，一旦被埃里森家族接管並進行內容重組，民主黨在中期選舉的造勢活動將失去最強大的擴音器。」

核心爭奪點：CNN的去民主黨化恐懼

民主黨如此大動干戈，核心在於對CNN未來的恐懼。傳聞指出，埃里森父子已向特朗普團隊承諾，一旦收購完成，將對CNN進行全面清洗，扭轉其長年偏向左翼的報導風格。

在資訊時代，媒體的控制權直接等同於選票。對於民主黨而言，失去CNN不僅僅是失去一個宣傳平台，而是失去了一個能夠在全球範圍內定義敘事、引導選民情緒的戰略堡壘。在中期選舉的關鍵時刻，媒體清算意味着民主黨的宣傳機器將出現巨大的真空，這是他們絕對無法接受的代價。

變數與反擊：特朗普陣營的金融援軍

面對民主黨的雙重夾擊，特朗普陣營顯然不會坐視不管。目前，共和黨背景的金融力量正醞釀反擊。市場傳出，一系列旨在提升甲骨文股價的金融策略已在籌劃中，包括推動新的企業雲計算合約以及引入新的戰略投資者，意圖在短期內將甲骨文股價拉回安全區，解除埃里森的質押危機。

這場收購案已不再是一場單純的商業併購，它是美國政治極端化下的縮影。金融力量被武器化，法律程序被戰術化，一切都指向了那個終極目標——權力。隨着中期選舉的腳步日益臨近，這場圍繞華納兄弟與CNN的金融暗戰，注定將成為美國政治史上最精彩、也最殘酷的前哨戰。在資本與政治的絞肉機中，誰能笑到最後，將直接決定未來數年美國的政經命脈。

余偉龍

全職投資者

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