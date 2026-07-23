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WeLab Bank推快閃旅遊優惠 高達6厘 存30萬贈3300元獎賞

投資理財
更新時間：17:57 2026-07-23 HKT
發佈時間：17:57 2026-07-23 HKT

暑假旅遊旺季將至，WeLab Bank（匯立銀行）推出「旅遊獎賞快閃搶」活動，由2026年7月28日中午12時起，可於官方推廣網頁登記，成功登記並完成指定存款任務，即可獲得價值高達3300元的Trip.com旅遊獎賞，高達相當於約6%年利率。該行指，是次活動進一步結合儲蓄與旅遊需求，讓客戶在靈活管理資金的同時，享受更豐富的理財回報及旅遊禮遇。

需存入新資金以登記旅遊獎賞

WeLab Bank指，客戶可於官方推廣網頁，輸入註冊WeLab Bank賬戶之手機號碼登記，即可搶先登記以下旅遊獎賞，包含3300元Trip.com旅遊獎賞、550元Trip.com旅遊獎賞，合資格客戶可分別登記這兩類旅遊獎賞各一次。

該行又指，成功登記後，客戶須於2026年7月30日或之前存入指定合資格新資金及維持在核心賬戶66天 ，即2026年7月30日至2026年10月3日（包括首尾兩天），即可解鎖相應旅遊獎賞，其中3300元旅遊獎賞需存入30萬元或以上新資金，550元旅遊獎賞則需存入10萬元或以上新資金。

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