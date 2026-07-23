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Go巴出行加入AlipayHK交通頻道 提供跨境直通巴士預訂服務

投資理財
更新時間：16:55 2026-07-23 HKT
發佈時間：16:55 2026-07-23 HKT

本地跨境巴士搜尋平台Go巴出行（GoByBus.hk）即日起，宣布成為AlipayHK交通頻道的服務供應商。 AlipayHK用戶於應用程式內的交通頻道點擊「直通巴士」欄目，可查閱由Go巴出行整合的多家營運商路線，比較及預訂來往香港與深圳、廣州、珠海、中山、澳門等地車票。 

整合逾七成大灣區路線

Go巴出行表示，平台覆蓋超過七成大灣區跨境路線，涵蓋主要營運商；用戶預訂後會即時獲取電子車票，可以存入AlipayHK應用程式內，以二維碼掃碼上車，毋須列印。同時，應用程式提供行程管理功能，可把所有車票集中存放，出發前會自動發送提醒通知。 

此外，AlipayHK與Go巴出行更推出限時優惠，用戶於活動期內可領取最高20港元的折扣券。

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