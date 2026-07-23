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國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學

投資理財
更新時間：11:30 2026-07-24 HKT
發佈時間：16:40 2026-07-23 HKT

國家補貼2026｜銀聯國際獨家推出港澳居民享受國家消費品以舊換新行動（國補），由即日起至12月底或名額用罄為止，港澳居民可透過雲閃付App，使用回鄉證、港澳本地銀聯卡及本地電話號碼完成資格申領程序，毋須再使用內地銀聯卡及內地電話號碼，以在全廣東省指定線下商戶購買數碼及家電產品。

銀聯國際港澳台大區副總裁李兆豐表示，本次優化國補計劃的登記安排，不僅顯著降低港澳居民參與門檻，有助進一步釋放跨境消費潛力，促進內地與港澳的人員往來及消費交流。

國家補貼2026｜港澳居民國補申領4步教學

根據公布的登記流程，由即日起至2026年12月31日（或名額用罄為止，以較早者為準），香港及澳門居民只需登入「雲閃付App」，按照指示以中文輸入以下有效資料，完成身份核驗及資格登記後，即可領取相關補貼資格。消費者隨後可使用銀聯各類支付產品，前往全廣東省指定的線下商戶購買數碼及家電產品。

【第1步】下載及註冊： 下載並打開「雲閃付App」，使用香港電話註冊帳戶。

【第2步】綁定及實名認證： 按照指示，綁定手上銀聯卡，再上傳回鄉證完成實名認證

  1. ✅ 有效回鄉證
  2. ✅ 港澳本地電話號碼
  3. ✅ 港澳本地銀聯卡（信用卡或扣帳卡）

【第3步】進入國補專區選擇地區： 在App內找「國補」專區，選擇要消費的區域例如「廣東地區（除深圳）」或「深圳 地區」，再揀選打算購買的產品種類。

【第4步】領取補貼資格券： 完成身份核驗及資格登記後，即可取得對應產品的補貼券或資格標記。在廣東省或深圳指定線下實體門店使用雲閃付App掃碼付款，系統會即時自動扣減。

國家補貼2026｜涵蓋16類電子產品

國家補貼2026｜補貼範疇、資格要求及補貼標準：

  家用電器 數碼產品 智能家居和其他
涵蓋產品 電視、雪櫃、洗衣機、冷氣機、熱水器、電腦 手機、平板、智能手錶/手環、智能眼鏡 智能床、適老化輔助器械、掃地機器人、數碼相機、智能螢幕、智能馬桶
資格要求 產品須達至國家一級能效標準。 —— 商品須具備統一的國家標準13位商品編碼。凡設有能效或水效標籤之產品，必須達到國家一級標準，並已於官方能效/水效標籤網完成備案。
補貼標準 每類産品可補貼1件，補貼產品銷售價格的15%，每件補貼上限為1,500元 每類産品可補貼1件，補貼產品銷售價格的15%，每件補貼上限為500元 每類産品可補貼1件，補貼產品銷售價格的15%，每件補貼上限為1,500元

按照相關規定，每人每項產品可領取一次國補資格，國補範圍涵蓋家用電器、數碼產品共16類，每日合計5,000個領券額度，按產品售價15%給予補貼，上限由500元至1500元（人民幣，下同）不等，若16類產品均領取上限金額，總額可高達2萬元。他又指，商品可留內地自用，也可運回港澳，亦可視情況而定進行退稅。

國家補貼2026｜購買「國補」數碼/家電注意事項

然而，港人如欲購買有國家補貼的數碼或家電產品，需注意以下幾點︰

  • 優惠期限︰據官方公布，國家補貼計劃的有效期為2026年12月31日。但由於補貼設有配額，有傳部分配額可能會提前用完。建議有需求的消費者應盡早領券購買心水產品，以免錯失良機
  • 保養服務︰於內地購買的手機或電器，即使該品牌在港設有分公司或分店，通常也無法在香港享用保養服務。如需維修，必須自行將產品帶回內地處理
  • 關稅問題︰有網民曾分享，想攜帶電器回內地維修，但於過關時，關員會要求出示內地購買證明，否則可能需要繳交稅款

國家補貼2026｜銀聯信用卡上半年交易額佔比突破一半

李兆豐表示，未來將致力實現銀聯成為港人首選信用卡的目標，首先是續配合港人北上消費熱潮；其次是本地消費，實現一卡加一App（雲閃付）接通香港；第三是打造最佳外遊信用卡；最後是拓展文旅消費場景，續推出演唱會優先購票等活動。

銀聯國際港澳台大區副總裁李兆豐表示，本次優化國補計劃的登記安排，有助進一步釋放跨境消費潛力，促進內地與港澳的人員往來及消費交流。
銀聯國際港澳台大區副總裁李兆豐表示，本次優化國補計劃的登記安排，有助進一步釋放跨境消費潛力，促進內地與港澳的人員往來及消費交流。

另外，銀聯在港發行的銀聯信用卡上半年交易結構出現變化，最顯著是線上交易金額佔總金額首次超過一半，達約55%，金額按年增長超過40%，其中本地交易佔約六成，內地佔約三分之一。他又指，本地線上交易中三分之二交易來自香港版微信支付、支付寶錢包綁定銀聯卡等；本地線下交易中珠寶鐘錶增幅均超過30%，相信與金價上升吸引市民購買金飾有關，電信及收費電視增速更達60%。

李兆豐提及，本港的交易以交通類別表現尤其優異，在4至6月期間，銀聯的士交易筆數按年增長5倍，其中逾9成為二維碼交易；上半年銀聯港鐵、巴士、電車及渡輪等本港公共交通工具交易筆數按年增長1.3倍。

內地微信及支付寶綁定錢包交易增4倍

內地方面，李兆豐提到，上半年線下交易三成來自內地，且超過一半來自大灣區，當中以深圳增長速度最快，增長接近三成。他又指，內地線上交易中微信、支付寶錢包綁定銀聯卡交易增幅高達4倍，淘寶、京東、拼多多等電商平台合計佔內地線上交易18%，餐飲、高鐵購票、網約車交易需求巨大，增幅顯著。

相關文章：電器「國家補貼」港人可享 買手機較香港平逾兩成 「有人抬冷氣機返港」 惟掃貨前注意一事
 

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