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星展調查指投資者預期市場回報率下降 長線增值仍是首要目標

投資理財
更新時間：17:27 2026-07-22 HKT
發佈時間：17:27 2026-07-22 HKT

星展香港發布《星展豐盛理財富裕投資者調查 2026》調查顯示，富裕投資者正重新調整回報預期，香港投資者今年的預期市場回報率由去年的8.4%回落至7.9%，而內地投資者的回報預期則由10.1%下降至8.1%。而長線財富增值是投資者視為最重要的投資目標，並有更多投資者將其列為首要目標，比例由去年的57%上升至66%。

AI板塊要選擇性投資

就近月AI股表現波動，星展香港零售銀行業務及財富管理投資產品及諮詢部主管謝佩芳認為，下半年AI板塊仍是投資重點，但要選擇性投資，如AI相關的能源、電力股。

股票仍是佔比最大資產

調查顯示，面對不斷變化的市場環境及不確定性，香港及內地富裕投資者正進一步分散其投資組合配置。股票仍是佔比最大的資產類別，2026年按年上升1.8個百分點至41%。另類投資則錄得強勁升幅，比例按年增加10.3個百分點至 18%，成為第二大資產類別。交易所買賣基金（ETF）配置亦有所增加，而投資基金及互惠基金的配置則顯著下降，反映投資者愈來愈傾向透過更廣泛的資產類別分散風險。

投資者對分散投資的重視，亦反映在其持有的投資產品種類。受訪者平均持有4.5類投資產品，其中內地投資者持有的產品種類由3.9類增至4.5類，增幅顯著，惟香港投資者持有的產品種類則由4.6稍降至4.4類，主要因為減息預期逆轉及金價波動，令定息工具及黃金投資減少所致。

內地傾向持有保險產品

投資偏好方面，內地傾向持有保險產品，而香港則偏好股票。整體而言．股票、保險、黃金、外幣及投資基金仍然是兩地最廣泛持有的五大投資產品。展望未來，內地投資者最有意欲增加黃金及虛擬資產配置，而香港投資者則繼續偏好增加股票及大宗商品的投資比重。

調查又顯示，AI及科技創新、收益型資產、以及醫療保健，成為富裕投資者最具吸引力的投資主題。同時，投資者愈來愈多利用AI工具輔助投資，但仍重視客戶經理的專業建議。此外，63%的內地富裕投資者已於香港持有帳戶，且有近四分三的內地投資者已涉足海外市場，而香港成為其首選的海外投資市場。

對於內地加強跨境資金監管的影響，星展香港零售銀行業務及財富管理業務規劃，客戶策略及產業生態系統主管關家敏表示，有關監管措施主要針對不合規、不合法的資金，該行已跟足監管要求，故所受影響不大。

《星展豐盛理財富裕投資者調查》於6月至7月期間進行，共訪問1,617名來自香港及內地的富裕人士，於所在市場持有不少於100萬港元或人民幣資產。

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