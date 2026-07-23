波動市打造「立於不敗」組合 陳刀仔籲買巴郡及半導體 留錢低撈比特幣｜百萬倉

近期市場大幅波動下，縱使投資者普遍認同未來走向是AI世界，但仍恐怕自己「倒在黎明前」，因此希望打造一個穩陣的投資組合，以求於不敗之地。假如今日有100萬元本金，財經KOL兼90後全職交易員「陳刀仔」接受《星島頭條》訪問時建議，可將主力投資在比特幣、巴郡及美國科技股，認為不論未來走向是科技發展大躍進，抑或出現滯脹、經濟衰退，組合內總有資產受惠，直言「走哪方向也不會輸」。

陳刀仔表示，要建立一個攻守兼備的長線組合，可將三成資金放在比特幣，但他強調並非一次過買入，在目前比特幣約6萬多美元水平先買一半，另外一半則靜待比特幣跌至4萬美元左右再吸納，因為以過去「減半周期」的往績看，比特幣由去年12.6萬美元高位跌七成至4萬美元以下並不奇。

合併買巴郡及SOXX減波動性

他續指，建議將另外三成資金買入巴郡及半導體ETF SOXX，其中揀巴郡的原因是作為「舊經濟」持倉，波動性較低，「巴郡選舊經濟最厲害，（巴菲特）一定捕捉到最便宜位置買貨，那我全交給他揀，我自己不揀舊經濟。」半導體ETF則是買AI主題的代表，「半導體基本上是製造業之母，無論之後（科技發展）是走向AI或機械人，半導體也是很賺錢的」。

對於兩者合起來買的原因，是AI相關股波動很大，投資者要堅持信念及長時間持貨，「要不扑暈自己、Del app（刪除券商手機程式）、收在床下底不看；要不就減低波動性，用舊經濟和新經濟多元化配搭，降低波動性，這才可能睡得到覺」。他說，巴郡和SOXX佔比可因應風險承受能力調整，自己則傾向20%為巴郡、10%為SOXX。

Alphabet及Meta可攻守兼備

餘下四成資金方面，他平均分配於Meta、Alphabet、Netflix及富途，各佔一成。他提到，Meta及Alphabet旗下Google皆坐擁強勁現金流，本身業務不俗，同時也走在AI賽道前列，例如Google已投產自家AI晶片TPU、Meta則有傳會出租AI算力，兩股均屬於「攻守兼備」選擇。

Netflix受惠宅經濟 具防守力

至於Netflix則是一隻很好的防守股，因過去滯脹時期，影視產業股也表現不俗，是通脹高企、經濟逆風時間的「宅經濟受惠股」。

憧憬內地鬆綁 富途可執平貨

至於富途，他說現價估值低廉，因市場過度憂慮內地監管，但看好內地金融監管環境未來將逐步放鬆，認為「內地監管不會拿捏得這麼死」，加上富途年增長也有低雙位數、現金流強勁兼有持續回購，形容是「執平貨之選」。他指出，富途是整個組合中唯一一隻較短線股票，若估值重上合理水平，例如15倍市盈率便可沽貨獲利。

陳刀仔相信，「無世界走向哪一個方向，這個組合也不輸。」若油價高企、美國出現滯脹，合共佔30%的巴郡及Netflix會受惠；若未來AI發展繼續大躍進，則輪到Meta、Alphabet及SOXX受惠，它們又合佔30%。另外30%的比特幣則與股市相關性較低，「比特幣最好是它有很獨立的Beta，有時它跟科技股很高關聯性，有時又沒有」，故可分散風險。

勿全數押注AI 最怕「黎明前黑暗」

他續說，投資盡量不要賭未來，若現在全數押注AI，但AI發展成果要等十年、廿年才兌現，「你捱不捱得到這段時間？」他形容自己作為「老散」，最怕在「黎明前最黑暗」的時刻因信念動搖而止蝕離場，因此應建立一個攻守兼備的組合，撥最多30%資金投資AI是合適的比例。

談到科技股泡沬論每隔一段時間又甚囂塵上，陳刀仔直言：「當年SNDK（閃迪）上市時才70美元，現在（編按：訪問當日）約1800美元，你放10%也隨時十倍身家，想這麼多鬼故事，不如想想這10%至30%進攻資產下一浪要捕捉甚麼。」

他舉例，若投資者去年深入研究多一點AI發展，或許能發現供應鏈「卡關」在HBM，買10%到內存股也大升了。同時，他建議投資者做功課時，不妨用AI了解AI，但不要選用太便宜的，付百多元月費的AI已答到很多東西，讓大家變成半個專家。

他又指，「機會是留意出來，不是想像出來」，投資者要密切留意市場，例如每日創新高的股份，「我不相信有人可能在SNDK或SK海力士升到這麼勁前已留意到，除非他是做這一行、在這間廠打工」，而他會留意創新高股份背後的業務，找出有沒有成為「明日之升」的潛力。

存儲之後 機械人成下一爆升主題

至於存儲股近期較高位大幅回落，他雖然相信該板塊前景仍佳，惟股價恐難再倍升，舉例SK海力士今年或只會再升兩、三成，奉勸投資者盡快尋找下一個AI賽道。他說，不少人相信機械人會是下一個潛在爆升主題，而他相信製造機械人零部件的供應商會先大賺，然後待機械人真正量產及推出市場，相信其中一個可跑出的公司是Tesla。

他又引述馬斯克曾表示，造出靈巧手部是現時機械人一大難關，因此投資者可找出能突破技術難關的軟件或硬件公司。

陳刀仔寄語投資者盡快尋找下一個AI賽道。

比特幣向來「三年牛、一年熊」 最低或見3.7萬美元

比特幣自去年12.6萬美元反覆下挫，上月曾失守6萬美元，自高位跌超過一半，陳刀仔長線對比特幣仍充滿信心，因比特幣向來有「三年牛、一年熊」的周期，加上歷次「比特幣減半」後也會出現大幅回調，對上三次減半後價格分別大跌87%、84%及77%。比特幣在2024年減半後，他坦言保守一點計，由去年高位回調七成，已是3.7萬美元。

4.5萬美元已具值博率

他認為，比特幣若跌至4.5萬美元已有很高的值博率，相信屆時有很多資金會進場，現在6萬多美元則不吸引，「頂位是12萬美元，那升一倍我買比特幣幹甚麼，很多股現在也可以。」

他對比特幣長遠有信心，直言其最大應用是價值儲存，可對抗通脹，防範中心化、濫發貨幣的制度，如果有一天美國聯儲局及全球央行也不斷印銀紙，比特幣就會升到癲。因此這就是比特幣的最大功用，反而過往常說比特幣會變貨幣，他認為這已經是穩定幣的課題了，與比特幣無關。

記者：葉卓偉

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