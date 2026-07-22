嘉信理財稱市場風險溢價處99%高位 籲跨區跨行業分散投資

嘉信理財於2026年美國市場年中展望指出，受惠於AI板塊帶動及企業盈利增長，大市氣氛維持向好，看好廣泛應用AI技術的通訊服務業、醫療保健業及製造業。然而市場風險溢價正處於1999年以來高位，達到約99%水平，反映資金高度集中，建議投資者下半年採取跨地區及跨行業的分散投資策略。

料7月資金進行板塊輪動

根據嘉信理財「交易活動指數」（STAX），6月份指數達59.12，創四年新高 。期內淨買入與淨賣出比例為2:1，按行業計，資訊科技位列淨買入榜首，其次為通訊服務及非必需消費品。預期7月份指數將出現微調，資金正由半導體板塊流向醫療保健及金融業，反映投資者正進行板塊輪動，而非資金流出市場 。

嘉信理財香港高級副總裁及理財顧問林長傑表示，華爾街分析師現時預計標普500指數全年盈利增長為25%，高於年初時不足16%的預測。但在投資者持倉偏高、股票風險溢價收窄，以及債券收益率持續上升的情況下，市場或會愈來愈容易受到失望情緒影響。

AI投資仍是經濟主要動力

林長傑補充，AI投資周期仍是2026年全球經濟增長的主要動力之一，但同時亦是市場最重要的集中及依賴風險來源之一。若AI投資回報未如理想、資本開支放緩及融資環境收緊，市場預期可能需要作出調整 。針對中美AI競爭及政策限制，涉及國家安全的公共部門料受制約，而企業應用AI則需考量實質成本效益 。

對於股市行業板塊，該行看好廣泛應用AI技術的通訊服務業、醫療保健業及製造業；看淡非必需消費品業、房地產行業及公用事業板塊。息口走勢方面，

利率前景已出現明顯變化

在通脹及息口走勢方面，嘉信理財香港高級副總裁及理財顧問郭明燊表示，踏入今年下半年，美國通脹仍然具黏性，聯儲局目前似乎仍會保持耐性。但能源價格及人工智能帶動的資本開支，正在令本已高企的核心服務通脹進一步受壓，而地緣政治衝突亦進一步推高了能源價格。雖然前景仍然正面，但較高通脹、地緣政治緊張及政策不確定性，或會導致市場更頻繁出現波動。

郭明燊續指，利率前景亦已出現明顯變化。聯邦基金期貨市場現時計入的是加息，而非減息的預期。而由於通脹未見顯著回落且勞動力市場穩定，加上新任聯儲局主席對外溝通較少，聯儲局今年內傾向維持利率不變。但若通脹或通脹預期出現更顯著而持續的上升，則可能促使聯儲局採取更鷹派立場，而新上任的沃什一向對聯儲局資產負債表的步伐持懷疑態度，並傾向採取更有紀律的政策溝通，其任期或會帶來更大的市場波動。

固定收益方面，嘉信理財預期10年期美國國債息率短期內於4%至4.5%區間徘徊，上行風險大於下行風險 。嘉信目前看好低於基準的平均存續期，同時亦建議投資者不要只限於極短期投資 。