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GUM稱強積金7月人均蝕3302元 股票基金表現分化 港股基金勁彈逾7%

投資理財
更新時間：14:38 2026-07-22 HKT
發佈時間：14:38 2026-07-22 HKT

強積金顧問公司GUM今日公布，截至7月17日，強積金市場於7月上半月出現輕微回調，綜合指數下跌0.9%至299.8點，但受惠於年初以來的累積升幅，年初至今仍錄得4.7%正回報，人均回報為15,223元；但若單計7月，則人均暫時虧損3,302元。 

三大基金類別中，股票基金及混合資產基金跟隨大市回落，7月分別下跌0.9%及1.5%；固定收益基金則表現平穩，7月回報無起跌，充分發揮其避險及穩定組合的作用。 

亞洲股票基金跌6.8%最弱

股票基金7月表現明顯分化，其中香港股票基金（追蹤指數）表現最為亮眼，單月大幅反彈7.4%；香港股票基金亦錄得3.2%升幅。GUM首席投資總監劉嘉鴻指出，恒指6月曾創年內新低，但因其市盈率較其他主要市場偏低，吸引資金趁低吸納，形成反彈動力。 

相反，亞洲股票基金及大中華股票基金則錄得較大跌幅，分別下跌6.8%及5.8%，主要受韓國去槓桿化（deleveraging）及美伊局勢升溫影響，導致AI及相關科技交易降溫。雖然月內回調顯著，但亞洲股票基金年初至今累計回報仍高達19.2%，繼續領跑各類股票基金。 

混合資產基金7月全線下跌

混合資產基金於7月全線下跌，跌幅介乎0.6%至2.1%，當中混合資產基金（60%至80%）跌幅最大，但年初至今仍錄得6.3%的正回報。預設投資策略基金方面，核心累積基金及65歲後基金7月分別下跌1.1%及0.9%，年內回報則仍達6.4%及1.9%，反映前者長線增值能力較強。 

至於固定收益基金整體平穩，其中人民幣債券基金表現最佳，月內升0.3%，年內回報達4.1%。至於環球債券基金及港元債券基金則為年內最弱，分別錄得0.6%及0.5%的負回報。 

GUM建議，成員應保持分散投資，按個人風險承受能力平衡股票與固定收益資產，避免過度集中於短期反彈或回調的市場。

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