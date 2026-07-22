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玩對沖最大盲點｜周顯

投資理財
更新時間：11:09 2026-07-22 HKT
發佈時間：11:09 2026-07-22 HKT

過去3年，周大福（1929）利潤分別是64.99億元、59.16億元及90.04億元；至於其黃金對沖，則3年來分別虧蝕了37.6億元、61.8億元及62.75億元。這個原因很簡單，對沖就是為了鎖定來料價格的波動風險，所謂的「鎖定」，即是在一邊多賺了，在另一邊必然虧蝕，反之亦然。

金價升了 周大福對沖必然虧蝕

就周大福而言，金價升了，它的售價也高了，利潤也高了，因此它在金價對沖方面，必然也出現虧蝕。反之，金價跌了，它的利潤會減少，卻可以憑藉對沖，賺回差價。

理論上是如此，不過也可能有意外，例如價格變化太快，對沖的速度和銷售的速度有相差，諸如此類。

最大的盲點是，很多人玩對沖，卻忽略了對沖也需要成本，假如利潤太薄，又或是價格波動太大，對沖的成本就變得很高。最佳的例子是，用沽空恒指來對沖股票價格，很多人都會如此操作，但偶而為之可以，長期這樣做，恒指掉期差價太大，除非其中一邊的價格大幅波動，否則很難以收回高昂的成本。

周顯
 

周顯簡介:

作者、投資者、知識份子、八卦公

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