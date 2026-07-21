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唔知炒咩就唔好追｜曾智華

投資理財
更新時間：10:17 2026-07-21 HKT
發佈時間：10:17 2026-07-21 HKT

股票價格忽上忽落，反映好多嘢，有的真，有的假，有的虛張聲勢炒高，有的放壞消息做低，各有不同動機，散戶絕對難看透，跟錯風搭錯車，好易蝕到攤攤腰。過去一個月最經典上錯車撻死的個案，為高價追入建滔積層板（1888）者。

建滔積層板高位跌六成

今年3月底，此股突然異動，其時只約19元，之後戲劇化爬升。原因？傳媒廣泛報道非常亮麗「故事」，指建滔積層板食正AI大潮流，隨着AI伺服器迭代加速，市場對高階、低損耗及高頻的板材需求暴增。這股結構性的牛市直接推升了覆銅板、玻纖布及銅箔的銷量與單價，一切成了建滔積層板爆升的核子引擎。

講到咁「大」，究竟有多少人可以引證？未夠！再來大行「分析」配合，例如花旗高調看好，給予目標價為誇張的130元。

真係有人講就有人信，尤其「大行」講，不少散戶就會傻吓傻吓信。結果建滔積層板就由年初的14元，一炒，炒到6月底前的107元癲價。

老友，邊個最清楚建滔的真正價值？主席張國榮是也。於是，你就見到老張6月底7月初不停沽貨了，散戶走得摩冇鼻哥，不懂跟的，至今若在高位買入，不足三周已冇咗六成，問你死未？教訓實在太大了。但這種「教訓」，這種「故事」，只要似層層，加上有「大行」合唱，就變大搵到大錢機會，邊個蝕？你話呢？

九倉置業升得有點古怪

近日另有一隻「奇股」，為九龍倉置業（1997）。6月22日仍低見接近20元，但出奇地，幾日後開始不斷升，至今已破25元！

點解升？就是又有「故仔」傳出，今次再是「大行」花旗發表研究報告，指九倉正評估出售新加坡物業（吓！乜又係花旗？），若成功，不但可以減債，更可能會派特別息。

很多人永遠信「大行」，於是九倉又升呀升。但大家必須留意九倉最新業績報告，去年由盈轉虧，蝕42.6億元。其實，只要你有機會逛逛時代廣場、荷里活廣場，甚至日趨淡靜的廣東道，應知九倉置業近日的升市，有點古怪。

資深傳媒人 曾智華

曾智華簡介:

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