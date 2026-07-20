積金局指正促進業界運用ETF 推進合適產品供打工仔直接選擇

就香港上市公司商會有關強積金投資於ETF的建議，積金局表示，局方一直致力持續優化強積金制度，歡迎業界就優化制度提出建議，並會繼續與不同持份者保持溝通，審慎研究和考慮不同建議，以加強及保障強積金計劃成員利益。

采用集體投資框架平衡風險及回報

積金局指出，強積金制度采用集體投資的框架，將各個強積金成員的供款滙集在一起，達致較大的資產規模，令計劃成員不論供款多少，都能透過所選擇的強積金基金以符合成本效益的方式投資多元化的受規管金融產品，有效平衡風險和回報。

積金局表示，強積金基金的審批準則考慮波動和分散投資等一系列因素，因此有關規管框架可以透過降低投資風險保障計劃成員，以達到協助打工仔女透過長線儲蓄累積基本退休儲備的政策目標。

該局稱，一向以強積金計劃成員利益為先，通過不同途徑持續推動減費，包括便利運用合適的ETF作為低收費投資選項，供計劃成員直接選擇，以及在強積金基金運用合適的ETF，有效率地配置於特定市場或行業達致分散投資。

有多項措施促進業界運用ETF

積金局表示，強積金受託人和投資經理通過更廣泛地運用ETF，豐富了適合為退休投資需要的強積金基金選擇。積金局有多項措施促進業界運用ETF，包括審批緊貼指數集體投資計劃（ITCIS）、要求新強積金基金申請須考慮運用ETF等。

該局指，截至3月底，強積金投資於香港上市的ETF金額達757億元，較3年前增加1.2倍，而香港非上市證監會認可緊貼指數基金的強積金投資總額達1182億元，較3年前增加56%。

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