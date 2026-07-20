AlipayHK推北上醫療掛號預約 首階段覆蓋逾100間醫療機構 支援香港號碼

電子支付平台AlipayHK今日（20日）宣布推出全港電子支付平台首個「北上醫療掛號預約服務」，簡化港人北上就醫流程。用戶可透過其「超級應用程式（SuperApp）」，隨時隨地查閱內地醫療機構資料，直接完成掛號。

部分支援醫療券睇牙

AlipayHK指，SuperApp內新增全新醫療服務場景，用戶配合App內「北上消費」專區，可一站式搜尋，選擇心儀醫院，按照頁面提示提交就診人資訊即可完成預約。

該平台又指，應用服務首階段已覆蓋逾100間內地醫療機構，涵蓋深圳、廣州、佛山及東莞等港人北上熱門城市的合作醫院及診所，當中包括香港長者醫療券適用的深圳指定牙科醫療機構，合資格長者除可使用醫療券接受牙科服務，亦可透過AlipayHK提前預約掛號，未來將陸續擴展至逾300間醫療機構。

具四大優勢 登記後無需再註冊

AlipayHK表示，其北上醫療服務具四大優勢，包括部分醫院支援以香港手機號碼進行網上預約；用戶亦可按醫院等級、距離等因素快速篩選，揀選最合適的就醫地點，亦可直接搜尋目標醫療機構名稱；而預約成功後，AlipayHK將在首頁即時推送就診提醒；同時用戶只須於首次使用服務時登記個人資料一次，其後於不同機構掛號均無須再次註冊。

除掛號服務外，於AlipayHK北上消費的專區內亦包含牙科、體檢等由不同內地醫療機構提供的醫療服務，用戶可靈活選擇所需服務，並以優惠價購買有關套餐。現時AlipayHK亦推出10元暑期醫療券，領券後購買指定醫療商品或服務滿80元或以上即可使用。

與港大SIEW Lab合作 研究北上就醫

此外，AlipayHK日前已與港大「SIEW Lab」簽署合作備忘錄，展開深入學術合作，共同研究北上醫療、北上生活及大灣區醫療資訊合作等課題。研究範圍涵蓋用戶北上就醫行為、生活或退休等多個領域，AlipayHK行政總裁李詠詩表示，「透過結合港大頂尖的學術研究實力與AlipayHK的龐大用戶和豐富應用場景，共同探索北上醫療服務的更多可能性」。