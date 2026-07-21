撈底SK海力士3種方法點樣揀？ 美股ADR高溢價 港股槓桿ETF忌長揸

AI硬件股近期出現大幅回調，其中焦點存儲股SK海力士（韓：000660）更自高位回吐約四成，令不少投資者有意「撈底」，惟市場上投資途徑眾多，包括買入韓股、美股ADR或港股兩倍槓桿產品，散戶應如何選擇？光大證券國際證券策略師伍禮賢接受《星島頭條》訪問時表示，3種途徑現階段的投資風險都高，不建議投資者盲目入市；但若投資者3個市場都能參與，而又一定要3選1，他會首選韓國上市正股，因其最直接反映SK海力士股價，亦毋須承受ADR溢價及槓桿產品的額外風險。

首選韓股買賣 惟交易不方便

不過，伍禮賢指出，並非每間香港證券行都提供韓股買賣服務，因此直接投資SK海力士正股的便利程度，始終不及買賣美股或港股。

記者翻查資料則顯示，目前香港投資者可透過盈透證券及輝立證券等提供韓股交易的券商，直接買賣SK海力士。根據券商網站資料，盈透證券韓股首級佣金為成交金額0.06%，每筆最低4,000韓元（約21港元），買入和賣出分別收費，另外還需0.019%年化托管費，按持倉價值每日計算；輝立證券韓股佣金則為0.35%，每筆最低20,000韓元（約106港元）。

若以5萬港元直接買入韓股SK海力士，按每股1,764,000韓元及每港元兌約189韓圜計算，5萬港元約可兌換945萬韓圜，最多買入5股，涉資882萬韓圜（約46,700港元）。以盈透證券計算，買入及賣出佣金各為5,292韓圜（約28港元），來回佣金約56港元；沽出另涉及0.2%證券交易稅，約17,640韓圜（約93港元），合計交易成本約149港元，另按持有日數收取託管費。輝立證券買入及賣出佣金各約30,870韓圜（約163港元），計及沽出交易稅後，來回成本約420港元。

除佣金及託管費外，香港投資者亦要把港元或美元兌換成韓元，因此須承受兌換差價及韓元波動。若股價上升、但韓元兌港元貶值，實際回報亦會被削弱。

美股ADR高溢價 難長期維持

另一方面，SK海力士ADR已於7月10日在納斯達克上市，股份代號為SKHY，當時上市價為149美元。對已持有美股戶口的香港投資者而言，買賣方式較直接，亦可在美股交易時段內使用美元交易。然而，若以SK海力士周一在韓股收報1,764,000韓元、以及ADR上周五收報154.03美元計，則ADR存在近三成溢價。

伍禮賢指出，目前美股ADR相對韓國正股存在高達雙位數百分比的溢價。 他又提到，市場正關注韓國方面會否容許ADR與正股進行互換；若日後相關安排落實，兩者之間的溢價未必能夠長期維持。

值得留意的是，早前有韓媒報道指出，韓國證券集保公司表示，自7月29日起即可申請ADR與當地股票互相轉換，但目前未知最終允許建立多少ADR；而巧合的是，當天也是SK海力士公布第二季業績的日子。

港槓桿ETF存損耗 不宜長揸

此外，不少本港投資者為求方便，會選擇在港股市場買入南方兩倍做多海力士（7709）。伍禮賢指出，該產品雖然可以港元交易，且最方便本地散戶參與，但這類槓桿產品的波動性遠高於正股，並且存在「槓桿損耗」的共性問題。

伍禮賢直言，南方兩倍做多海力士「一定係短炒」，不適合長期持有。他解釋，若投資者持貨1個月，SK海力士正股股價維持不變，槓桿ETF價格已可能低於1個月前。但槓桿產品的優點，是方向判斷正確時可放大回報，但若要長期持有，正股相對較為穩陣。

市場情緒波動 散戶宜先觀望

伍禮賢強調，無論是韓股正股、ADR還是南方兩倍做多海力士，目前都面對較大波動風險，投資者宜先觀望市場情緒。他指出，韓國股市升浪高度集中於三星電子及SK海力士等少數股份，一旦資金出現情緒逆轉，沽售壓力容易形成「人踩人」。

基本面方面，伍禮賢認為記憶體晶片仍然供不應求，產品價格持續上升，SK海力士業績亦維持高增長，相關趨勢有機會延續至明年底；公司預測市盈率約為10倍，單看估值未算極度昂貴。不過，後市關鍵在於盈利高增長能維持多久，以及市場對AI硬件股的憂慮何時緩和。

他表示，近期整體半導體及AI硬件股的市場情緒正在轉弱，加上韓國加息、美伊局勢緊張，以及市場對聯儲局年內加息的預期升溫，均不利科技股估值。因此，他建議投資者可先行觀望，待相關風險降溫、AI硬件板塊及整體市場氣氛改善後，再考慮作出部署。

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