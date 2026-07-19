高息ETF尋寶 一隻財息兼收9%  觀乎往績安全邊際大｜李聲揚

近期不少讀者向筆者查詢各種香港上市的高息ETF。著實市場上選擇甚多，投資者花多眼亂，筆者也未必能夠詳細研究每一隻。今期先和大家談談華夏亞洲高息股（3145），筆者仔細分析後，認為值得留意。特別留意的是，不少標榜每月派息的ETF，其實是從本金分派股息，變相是「左袋交右袋」，將你的本金交回給你就當「派息」，還要收你管理費，投資者頻呼「搵笨」。3145現在每月派息，今年已派息6次，沒有一次由本金分派，比較「均真」，而這點也可以由股價回報看到，下文詳談。

之前恒生被私有化後，不少「收息一族」都頻呼可惜，皆因沒有了一隻每季穩定派息的股票。不少投資者都愛「財息兼收」，相當看重股息回報。近年由於港股表現較差，投資者更會留意高息股。不過，買單一高息股，風險有點大。即使是巨企，股息也可以減，甚至隨時不派。而即使股息不減，股價也可以大跌，令你不能安睡。

分散日本以外亞太區10市場

買入高息ETF，肯定會做到分散。而3145背後持股，遍佈不同國家地區，可以將風險進一步降低。3145追蹤彭博亞太高股息40淨回報指數（港元），顧名思義就是持股40隻。而當中持股分散在亞太區10個市場（日本除外），香港上市佔約30%，台灣上市佔20%，泰國約17%，印尼約12%。

剛才談到，3145現在是每月派息。留意市面有些高息ETF，看似高股息，但其實派息來自本金本身。3145今年已派息6次，第一次每股0.09，之後五次每次是每股0.10，累計上半年派息0.59。以年頭股價計算，這大約是4.5%的股息回報。而留意，今年公司股價也升了約4.5%，此股價表現已計及除淨因素。換句話講，投資者的回報近9%，一半來自股價升值，一半來自派息。相反，若是某些由本金派息的ETF，則會看到計及除淨因素後的股價大跌，賺息蝕價，因小失大。

指數設高ROE低槓杆兩門檻

3145追蹤「彭博亞太高股息40指數」。留意此指數並非滯後地看歷史股息率，畢竟過去不代表將來。指數參考大行分析員的未來預測股息率（而彭博有此類數據），也要求股票至少有三位分析師覆蓋。此外，指數同時設立了高ROE及低槓杆兩項財務門檻，也是希望避開那些只是一年派高息的企業，因為派息的可持續性和可預見性才是重點，只有高ROE和低槓杆的公司，才可以較易一直維持派息。

持股方面，3145的持股涵蓋不同市場，而各個市場的相關性不高，就能做到分散風險。而ETF以港元計價，投資者不用擔心外幣兌換問題（但當然外國公司股息換算為港元時還是會涉及匯率風險）。

十大持股方面，有不少港人熟悉的企業。包括台灣的華碩，香港的建發國際和波司登。此外，十大持股中也有幾家泰國銀行，包括泰國軍人銀行，光泰銀行以及SCB（又稱「暹羅商業銀行」）。之前十大持股，也有領展及華能等巨企，現時則不在十大持股，但仍是ETF中的持股。

2014年上市 往績夠長

再看點其他硬資料。此ETF於2014年上市，往績夠長，投資者可以慢慢研究，也是一大賣點。ETF背後總資產約11億港元，而每天成交約有2000萬至2500萬港元，對普通投資者來講，流動性應夠充裕。以滾動12個月年化計算，股息率約有8%，此ETF的目標派息率也是約8%，但當然這並非保證。股價現在約是14元，過去一年在13至16元區間，上落不算大，而現在股價處於中間位，值博率不錯。管理費方面，則是每年0.6%，和其他同類ETF相若。每手交易單位為200股，入場費約3000港元，門檻相當低。

當然循例要提醒大家：股票可升可跌，即使是高息股ETF也不「包生仔」（有如此產品請告訴筆者）。金融101教你，股息就是可加可減，可以隨時不派，所以ETF的派息也是一樣。況且，即使股息收到，也可能「賺息蝕價」。不過，觀乎此ETF的往績，地理上也夠分散，相信安全邊際會比較大。

李聲揚

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