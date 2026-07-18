滙豐股價屢創新高 警惕三大風險浮現 晶片股泡沫爆破恐累金融股︳余偉龍

滙豐控股（005）作為全球領先的金融機構，在近年全球加息的宏觀環境下，展現出強勁的盈利能力，尤其是在淨息差擴大的背景下，賺取了豐厚的利息收入。這使得其股價在2026年創下近日150元新高，成為市場矚目的強勢股。然而，對於希望將滙豐作為長期收息的投資者而言，深入理解其潛在風險至關重要。

加息周期下的盈利飆升與股份回購

滙豐管理層為2026年至2028年期間設定財務指標，維持有形股本回報率達到 17% 或以上。

從 2022 年到 2025 年間，滙豐的強勢表現主要歸因於美國聯邦儲備局（Fed）大幅加息所帶來的利好。全球主要央行普遍採取的緊縮貨幣政策，使得銀行業的淨息差（Net Interest Margin, NIM）顯著擴大，直接推動了滙豐的利息差收入大幅增長，進而帶動了整體營收和利潤的飆升。這不僅提升了市場對其營運韌性的信心，也反映了其本身在複雜金融環境下的適應能力。

除受惠於高息環境，滙豐在此期間持續進行的股份回購計劃，亦是推升其每股盈利（EPS）和股價的重要因素。例如，在 2025 年，滙豐宣布了兩次股份回購，總值達 60 億美元 。此外，2025 年 2 月，滙豐也宣布了一項高達 20 億美元的股份回購計劃 。這些回購行動減少了市場上的流通股份數量，從而有效提升了每股盈利，進一步刺激了股價上漲，使其轉勢成為一隻強勢股，並升至近年股價高位 。

滙豐管理層為 2026 年至 2028 年期間設定了明確的財務指標，目標是維持有形股本回報率（Return on Tangible Equity, RoTE）達到 17% 或以上。這種透明化的回報目標，向市場傳達了公司對未來盈利能力的信心。同時，面對利率環境的變化，滙豐採取了嚴格的成本控制措施，並加強了信貸質素管理，確保其資產負債表保持健康，進一步鞏固了其在市場中的正面評價。此外，滙豐的業務結構也為其提供了風險分散的優勢。作為一家全球性銀行，其業務多元化，涵蓋零售銀行、企業銀行以及複雜的信貸工具（如抵押貸款債務證券 CLO），這使得其收入來源廣泛，不易受單一市場或業務板塊波動的影響。

收息股投資者需警惕的三大轉變

有報告指出，散戶投資者正以前所未有的速度湧入槓桿半導體 ETF 。

儘管滙豐表現強勁，但對於長期收息的投資者而言，仍需警惕以下幾大風險，以免在高位買入後，面臨「賺息蝕價」的困境：

（1）美國進入減息周期：淨息差收窄的壓力

當前滙豐的豐厚利息收入，很大程度上得益於高利率環境。然而，隨著美國聯邦儲備局（Fed）預計即將進入減息周期，全球利率水平可能隨之下降。如果油價能夠有效回落，美國通脹進一步緩解，美聯儲有機會加快減息步伐。這將直接導致銀行的淨息差收窄，進而影響其核心盈利能力。過去幾年「賺暴利」的黃金時期可能告一段落，未來的盈利增長將面臨更大的挑戰。投資者需重新評估在低利率環境下，滙豐的派息能力是否能維持現有水平。

（2）外圍金融市場風險：資產泡沫破裂的衝擊

最近美國的費城半導體指數急升超過一倍，初步形成泡沫。此外，大量的散戶透過槓桿 ETF 入市，這些操作都會增加市場風險。有報告指出，散戶投資者正以前所未有的速度湧入槓桿半導體 ETF 。如果市場急劇變化，從而導致資產泡沫爆裂，外圍金融市場的波動將直接影響滙豐的股價表現，作為一家大型跨國金融機構，其股價將不可避免地受到影響，甚至可能出現大幅下跌。對於收息投資者而言，這可能造成「賺息而蝕價」的局面，雖然獲得了股息收入，但股價的下跌幅度可能超過股息收益，導致總體投資回報為負。

（3）私有化恒生銀行：資本耗用與不良資產風險

滙豐在 2025 年 10 月提出了私有化恒生銀行的建議，交易價值約 136 億美元 。這項收購將耗用滙豐大量閒置資本，從而會影響滙豐未來的回購計劃，或影響未來的派息計劃。滙豐明確訂定 2026-2028 年的目標派息比率約為 50%，雖然 2026 年第一季度的派息（0.1元/股）顯示了其持續回饋股東的意願，但若資本壓力增加，這一目標的實現可能面臨挑戰。

更重要的一點是，私有化恒生之後，恒生的所有壞帳，包括商業樓宇及舖位貸款或中小企貸款等不良資產，將 100% 由滙豐直接處理。在 2025 年 9 月，滙豐就曾要求恒生銀行清理香港房地產的不良債務 。如果這些不良資產需要撇帳時，將直接影響滙豐的盈利表現，從而可能導致股價下跌。這對於收息股投資者而言，是一個不容忽視的隱藏風險。



滙豐控股在當前加息環境下展現出的強勁盈利能力和股價表現令人矚目。其明確的策略目標、嚴格的成本控制和多元化的業務結構，都為其提供了穩健的基礎。然而，對於想在現價買入滙豐，作為長期收息的投資者，必須清醒地認識到即將到來的減息周期對淨息差的潛在影響、或全球金融市場潛在的資產泡沫爆破風險，以及私有化恒生銀行所帶來的資本耗用與不良資產風險。在追求穩定股息收益的同時，投資者應充分評估這些風險，並考慮自身的風險承受能力，以避免「賺息蝕價」的困境。

余偉龍

全職投資者

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