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人民幣今年以來升值逾3% 成全球最強貨幣之一 分析料中國「結交朋友」繼續容許升值

投資理財
更新時間：19:57 2026-07-15 HKT
發佈時間：19:57 2026-07-15 HKT

人民幣匯率本月以來逐步升值，在岸人民幣匯率中間價為6.791，單日上調80點子，創近3年半以來新高，收市亦見逾三周高位。分析指出，人民幣近月持續強勢，除了美元從高位轉弱外，亦來自內地出口增長強勁，當局在地緣政局變化下「多交朋友」，容許貨幣升值，預計人民幣將繼續走強。

最新在岸人民幣匯率報6.7761，倒跌27點子；離岸人民幣報6.7767，跌27點子。今年以來在岸及離岸價均升逾3%。

王良享：加息預期降溫 美元料跌穿100關

臻享顧問董事總經理王良享表示，由於美元通脹低於預期，顯示自2月美伊戰事爆發以來，美國通脹受控，令加息預期減弱。他相信，美國未來兩個月公布的核心消費價格指數（CPI）亦難以大升，令美元指數將跌穿100大關，整體趨穩並輕微下跌至99.5附近水平。

出口商結匯為人民幣需求大

王良享指出，今年以來美元指數累升約3.5%，但人民幣兌美元仍升值約3%，成為全球最強貨幣之一，主因包括中國加強資金外流監管，出口增速強勁及出口商將外幣結匯為人民幣，同時政府亦對人民幣升值似乎持容忍態度。

他又解釋，中國出口表現較內需更為突出，加上製造業升級及自主研發能力提升，出口競爭力強勁，持續引發歐洲等市場要求人民幣升值，認為基於外交考量，「結交多啲朋友，好過多個敵人」，中國或傾向讓人民幣適度升值，預計人民幣將繼續走強。

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