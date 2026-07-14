上海商業銀行與HashKey推聯營信用卡 積分可作加密貨幣交易 推廣回贈高達4%

上海商業銀行宣布，與香港最大持牌數字資產交易所HashKey Exchange及Visa合作，推出亞洲首批銀行與持牌數字資產交易所聯營信用卡「HashKey Visa Signature信用卡」。

積分可換HashKey港幣現金券 用作支付交易

上商指，該款信用卡專為HashKey用戶而設，將結合傳統金融與數字資產於一體；而Visa提供全球支付網絡，持卡人可在全球進行消費，同時日常消費可賺取「自選Crypto回贈」，消費所獲積分將自動轉換為HashKey港幣現金券，可於HashKey用作加密貨幣交易或支付手續費及其他相關費用。

迎新送高達1200元HashKey現金券

推廣期內，合資格客戶可賺取高達4%的「自選Crypto回贈」，迎新禮遇則包括高達1,200元HashKey現金券，或1,000元免找數簽帳額。此外該卡亦具備發光設計，於感應支付時會亮起獨特光效，象徵傳統金融與數字資產「合二唯一」。

上海商業銀行副行政總裁兼零售及數碼策略總監馮鈺龍表示，是次合作將為傳統銀行與持牌虛擬資產平台負責任地在跨界別合規協作下樹立新標準。

HashKey交易所事業群行政總裁茹海陽則指出，是次發佈聯名信用卡，不僅是行業內的一次創新，亦證明了香港在打造完備的Web3生態系統方面具備先行優勢，並希望讓數字資產不再局限於交易環節，而是融入投資者的整體資產配置與流動性管理。