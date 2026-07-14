30歲存款100萬非唯一指標｜彭永東

近年社會上對於年輕一代的理財觀念多有討論。日前在本地社交平台Threads上，便有一位30歲的青年女性分享自身經歷，指自己工作多年，積蓄至今仍未能達到100萬元水平，因而產生強烈的挫敗感，甚至質疑自己人生「很失敗」。該帖文迅速引來熱議，意見流於兩極：有人認為100萬元是三十而立的理財基本盤；亦有人直言在香港當前高樓價、高租金及生活成本昂貴的現實下，年輕人要在30歲前累積百萬資產，實屬不易。

筆者認為，與其過度糾結於一個單一的絕對數字，年輕一代更應將目光放遠，思考自己是否已經建立了一套可持續、有紀律的「財富累積制度」。

財富累積非直線 管控「生活膨脹」

「第一個100萬」往往是一個理財階段的結果，而不應該被視為起點。若以一位月薪約2萬元的社會新人為例，要在工作首10年內儲到100萬元，在不計回報的情況下，每月需維持近1萬元的儲蓄，這在香港高昂的生活開支下確實流於理想化。然而，財富的累積並非一成不變的直線，打工仔在職涯首10年，通常是薪酬增長空間最大的黃金期，隨着經驗與能力的提升，月薪逐步遞增是普遍現象。

真正拉開財富差距的關鍵，在於收入增加後能否維持或提升儲蓄比例。在經濟學上有所謂「生活膨脹（Lifestyle Inflation）」的現象，意指許多人隨着薪酬調升，其消費模式、旅遊頻率及生活享受亦同步升級，導致實際積蓄速度停滯不前。若能克制物慾，將新增收入的一部分轉化為長線投資，其長遠的財富效應將會大相徑庭。

善用市場板塊輪動抵禦通脹

另一方面，部分投資者因近年金融市場波動加劇，而對長線累積財富失去信心。然而，市場縱有波動，長線的增長機會並未消失。回顧今年第二季，全球金融市場雖然受到地緣政治及息口高企等不明朗因素困擾，但科技及人工智能產業依然表現強勁，並帶動亞洲多個市場錄得亮麗表現。其中，韓國及台灣股市在第二季分別錄得約88%及49%的升幅，MSCI亞洲（日本除外）指數亦上升約27.8%。這反映出市場永遠存在輪動機會，多元化的資產配置至關重要。

目前香港通脹率維持在約1.9%的水平，但若將資金長期停留在傳統的低息存款，實質購買力仍會被時間無形蠶食。因此，單靠機械式的盲目儲蓄並不足夠，如何讓資產有效增值，是每位年輕人必須修讀的理財課題。

建立「階梯式供款」系統

那麼，如何系統化地累積第一個100萬元？許多年輕人誤以為必須精準「捕捉」某一隻倍升股，或是依賴單次的投機機會。如前文所述，最有效的核心在於建立一套可持續運作10年、甚至20年的財富增長系統。

筆者較為推薦的做法是「儲蓄與收入同步增長」的策略，並配合嚴格的投資紀律。同樣以月薪2萬元的年輕人為情景假設：

工作初期：每月先建立約4,000元的固定儲蓄及投資習慣，旨在培養紀律。

升職加薪後：隨着年資與薪酬上調，逐步將每月投入金額提升至6,000元8,000元，甚至1萬元。

額外收入：善用年終花紅或季度獎金，適度增加一次性的長線投資。

若以全球股票資產長期歷史平均回報約8%至9%作情景推算（此非保證回報），透過這種「階梯式供款」模式，在8至10年內累積接近100萬元的機會相當不俗。這種方法的優點在於循序漸進，比一開始就訂立難以企及的固定高金額更具可行性，同時能發揮「平均成本法」及「複利效應」的優勢，減低短期市場波動的衝擊。

現時本地不少銀行、基金公司及保險機構，均有提供多元化的定期定額投資或長線儲蓄方案。投資工具本身只是輔助，最終決定理財成效的，在於執行者的恆心與紀律。

總括而言，與其盲目追趕他人的財富進度，或因一時的「落後」而焦慮，年輕人更應自我審視：若今天突然擁有一筆財富，自己是否有能力引導它在未來20年持續穩健增長？真正決定未來退休資產規模的，從來不是30歲時的存款數字，而是往後數十年能否持續控制生活膨脹、提升個人收入，並嚴格保持投資紀律。及早建立專屬的理財系統，才是邁向財務自由的正確第一步。

IPP Financial Advisers Limited董事 彭永東