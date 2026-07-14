世界盃概念股快上快落｜曾智華

投資，不但要研究目標公司的市場、數據、借貸、發展、管治……其中一種，講心理。例如世界盃未開波，一般投資者，必定會推敲這個席捲全球的活動，有哪一種商品會得益。自然地就聯想到這些商品由哪一間公司製造？可有獨家優勢或版權得益？再買入。

認定球衣需求 尋找受益者

今次世界盃，我就用這個思考來測試，沒有真金白銀投資，只冷靜地分析再看結果。思考第一步，世界盃開打，哪種商品會最賣得？簡單，當然為球衣。幾十隊參加決賽周隊伍，隊隊有忠心擁躉支持，故此，球衣製作數量，一定是天文數字。尤其熱門隊伍，例如巴西、法國、英國、荷蘭、美國、加拿大、日本、西班牙、挪威……絕大部分由Nike贊助。

Nike並非自己出產球衣，而是與台灣上市的新光合纖（台：1409）合作，用現代化環保纖維技術，組成一條供應鏈，球衣材料強調永續、低碳與環保。其實，台灣早早已是國際體育服飾材料供應中心。

今年初，當我認定球衣需求將會是天量後，就查到這間新纖應是最大得益者，並有大炒的概念，故開始每日觀察其股價變化。

一個世盃概念 半月升近倍

頭五個月，此股沒大上落，一直在14元（新台幣，下同）至16元之間移動，相當平靜。但越近世界盃，交投量越多，終於在5月20日，由16.5元開始爆升，不足兩周已升破30元，其時世界盃熱潮開始席捲。

世界盃越打得熾熱，新纖股價越升，一再試高位，終於在上周7月7日接近32元。任何炒股的智者，堅守的定律——永不賺最後一蚊！即在萬眾狂歡時，你好走喇。

結果又如何？當世界盃進入八強時，真係走得摩冇鼻哥了，新纖股價開始插水式下跌，兩日已撻落26.55元。由16.5元起步，炒一個世界盃概念，就可個半月內升近一倍。之後，當然還返原基本步。

今次小弟這個習作，希望幫到大家。兩年後的歐洲國家盃，這套理論應又再可以幫到手㗎。

曾智華