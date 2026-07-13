資金回流傳統板塊 高息股勢受捧｜曾淵滄

前陣子，除滙控（005）外，大戶力壓其他恒指成分股，力推Al股，大量散戶也跟隨這樣做，但結果都虧損得很慘，狂升許多倍的Al股跌下來，跌得慘不忍睹。Al股從高位回落，錢也慢慢地回來買傳統股，當然也繼續買滙控。此外，長和（001）股價上周五急速回升。

長和系憧憬派特別息

長和系今年上半年大量出售在英國、歐洲的資產，不但大量套現，也有很不錯利潤，這些額外利潤應該可以在今年內入帳，可大幅降低市盈率，也可能派發特別股息。長和系的海外投資往往喜歡動用旗下數間企業聯合注資，過去就曾經由長建（1038）、電能（006）再加上同是李嘉誠家族控制的長實（1113）聯合注資買下英國最大的配電公司UK Power Networks。不久之前，李嘉誠家族以高價把這間企業賣掉了，因此這筆額外收益不但可能讓長和派特別股息，長建、電能也可能派特別股息。

大家樂18個交易日升40%

上月大家樂（341）公布全年業績，每股盈利0.29元，倒退29.5%，但是卻決定派發每股0.3元的末期股息，連同中期息，全年派息0.4元，遠高於每股盈餘，派息率高達141%。以公布業績前一天的股價計算，股息率超過10厘。此舉的確有效，從那一天開始，大家樂股價在短短的18個交易日中上漲40%，是近期極少數能逆市上漲的股。這說明在目前的狀況下，派高息的股是受歡迎的。

中移動與中電信成「中特股」

數年前，中移動（941）、中電信（728）被美國政府踢出美國股市，股價一跌再跌，最終他們想出一個辦法，那就是派高息、一派高息，中移動與中電信股價馬上大幅上漲，傳媒還特地為這兩隻股安上「中國特色估值股」的名稱。

股息是以現金派發的，不是任何企業想派高息就能夠派高息，派高息的先決條件是手上現金充足，因此派高息不但取悅股東，也向分析員表示自己的現金流非常充沛，業務前景也很理想，所以有能力派高息，是進可攻，退可守的企業。

當然，股價因為派高息而炒上去之後，股息率也會相對的向下調整，不再是超級高息股，慢慢的，原本為收息而買的股民會覺得不如趁高價沽售，賺取股價好過收股息，於是股價又再次面對壓力了，這也是中移動與中電信的股價近期面對壓力的原因。幸好，當股價下跌後，股息率又回升了，再一次可以吸引想收息的股民。

曾淵滄