盡買港交所等價值回歸 IPO越來越多 日均成交額具增長動力｜李聲揚

在投資世界裏，市場情緒往往與企業的實質業績脫節，而這種脫節，恰恰就是價值投資者獲利的最佳時機。近期筆者將手頭上的現金悉數投入港交所（388）（雖然手頭現金不多），對筆者而言，這不僅僅是一次簡單的交易，更是基於對其商業模式與估值潛力的理性判斷。

市場情緒過度悲觀

或許有人會質疑：在「金融遺址」的氛圍下，買入港股是否明智？回顧2026年6月30日，港交所股價觸及了過去一年新低，約360港元。然而，將股價走勢與業績對照來看，這顯得有點荒謬。

事實是，港交所2025年的收入與純利雙雙創下歷史新高；到了2026年第一季，其收入與純利依然維持在季度歷史新高的水平。一家業績屢創新高的公司，股價卻處於一年低位，這本身就是市場情緒過度悲觀的證明。當前逾3厘的股息率，對於一家具有護城河的交易所而言，配置價值極高。

許多投資者對港交所的盈利模式存在誤解，總認為其高度依賴大型新股上市（IPO）。這其實是「Yes and No」的問題。雖然投資銀行及律師在新股上市會賺得極可觀利潤，但對港交所而言，首次上市費並非核心收入支柱。

IPO價值被長期低估

真正的核心在於日均成交額（ADT）。這是一個長久以來被低估的邏輯：IPO的價值不僅在於上市那一刻的收費，更在於新股上市後帶來的後續成交量。港交所實質上是一間「吃成交量」的公司。ADT受益於總市值與市場活躍度（Velocity），儘管短期內恒生指數的波動會影響成交，但從長遠來看，隨著新股不斷上市，港股的ADT具有內生的增長動力。

若將今日的成交量與2007年港股同處24000點時相比，便會發現今日的成交量早已不可同日而語。指數水平相若，但成交升了3、4倍。得益於股票、衍生工具（輪證）及ETF產品的極大豐富，港交所盈利基礎已今非昔比。這也是為何儘管恒指距離歷史高位尚遠，但港交所的純利卻能創下歷史新高。

全年業績亮麗可期

我們可以嘗試進行一次快速但合理的財務估算。根據公開數據，2026年上半年日均成交額約2,830億元，進入7月後，市場熱度更有增無減。說好了的北水減退，並無出現。若假設下半年市場不出現極端黑天鵝事件，將全年ADT估算為2,830億元是相當保守且合理的。

基於第一季業績進行年度化估算，預計全年收入可達320億港元，純利約208億元，每股盈利約16.4元。若維持90%派息比率，預計全年每股派息可達14.8元。以當前385港元的股價計算，其投資回報前景相當明朗。

從估值角度分析，港交所市盈率（PE）處於歷史區間的低位。目前歷史市盈率約27.3倍，預期市盈率約23.5倍。相比過去多年平均約37倍的歷史市盈率，現階段的估值水平顯得極具吸引力。

之前股價的震盪，很大程度上歸咎於市場對於資金流向的恐慌，例如對北水減少或監管政策的擔憂。然而，7月份市場表現出強勁的成交活力，證明了市場的流動性依然充沛。

一次值得出手機會

作為一個長線投資者，筆者深知投資不應隨波逐流。雖然市場總有雜音，但數據不會說謊。在ADT穩步增長的趨勢下，港交所的盈利能力得到有力支撐。當然，投資永遠伴隨著風險，若恒指不幸大幅下挫，例如跌回2024年的14000點，港交所自然會大跌。但就目前的風險收益比而言，這是一次值得出手的機會。

文章見報之時，筆者已買入港交所，接下來要做的，就是保持耐心，等待市場回歸理性，讓時間證明價值的回歸。

李聲揚

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