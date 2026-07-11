Costco收銀做40年變780萬身家 擁3房連泳池豪宅 CFO：員工長期留任反降成本

一個平凡的基層職位，只要企業願意長期投資，員工一樣可以有「出頭天」。今年60歲的Tony Barzar在Costco擔任收銀員近40年，雖然他多年來拒絕擔任主管，選擇留在前線服務顧客，但如今他不僅在退休金帳戶中已累積超過100萬美元（約780萬港元）身家，還買下一幢擁有游泳池的3房豪宅，以及於過去10年間與家人到歐洲旅遊兩次。

從停車場收集購物車做起

據《 華爾街日報》報道，Tony Barzar早於1986年加入Costco前身Price Club，從停車場收集購物車、時薪5.85美元（約46港元）做起，至今服務近40年，目前時薪已達約32.9美元（約257港元）。他感嘆道：「年輕時，我從沒想過我和家人能過上現在的日子」，並指「我其實可以退休了，但退休後又能做甚麼呢？Costco一直待我不薄」。

他又坦言，多年留下來也是看中了Costco的薪酬與福利，尤其是兩場重大家庭變故，讓其深刻體會到「這份保障的分量有多重」。在Costco提供的醫療保險中，他的普通門診自付額為15美元、專科門診自付額為25美元，遠低於全美平均水平。

兩場重大變故體會保障重要

更重要的是，他在去年初發生了兩場重大家庭變故，先是女婿自殺身亡，其後是相伴26年的妻子不幸診出患有3期腦癌，幸好Costco提供的醫療保險全額報銷了3次腦部手術費，Tony Barzar亦休了近一年帶薪假來照顧家人，並在公司的心理疏導福利下調適狀態，今年則以兼職身份重返工作崗位，而且薪金並未減少。

除了Tony Barzar之外，Costco首席財務總監Gary Millerchip透露，美國Costco有「成千上萬」時薪員工的退休金帳戶餘額超過100萬美元。他指出，公司對員工投入意味員工願意長期留任，直至最終退休；從長遠來看，這種模式的成本其實更低。報道又提到，Costco員工入職一年後流失率約7%，僅為行業平均水平的零頭。

視資深員工為「秘密武器」

另一方面，Costco除了一直支付都高於大多數美國零售商的薪酬外，亦會將Tony Barzar這類資深員工視為「秘密武器」，因為這類員工可靠、經驗豐富，可通過快速結賬和友好交談來提升會員購物體驗，其中手速最快的傳統收銀員每小時可為約70名顧客結賬（平均水平為每小時57人）。許多Costco門店近年更為資深員工設立「文化教練」一職，即使不是主管，也能擔任官方導師，更明確發揮經驗優勢來培訓新員工。

此外，Costco還將時薪員工的最高時薪從31.9美元上調至32.9美元，提高了年度獎金，並為在公司效力滿30年的員工增加了一周額外假期。