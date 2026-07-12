Trump最愛的幾隻軍工股｜藍血工廠

歐洲那班沉醉於福利社會與和平幻象的北約（NATO）盟國在過去幾十年，一直將美國當作免費的保鑣，享受著廉價的安全感。如今，這個時代正式宣告終結。特朗普（Donald Trump）的旨意很清晰：天下間沒有免費的午餐，要美國的軍力保護？可以，請各位乖乖打開國庫。

未來幾年，北約國家將被迫花費數以千億計的美元，這筆天文數字的軍費，最終只會有一個流向——悉數用來購買「美國製造」的軍備。特朗普最新一場重磅演說，沒有滿口仁義道德的廢話，也沒有歐洲政客那種虛無縹緲的環保大夢，焦點死死地鎖定了美國的國防建設。

軍工巨頭：LMT、RTX及BA

對此，特朗普也毫不避嫌，直接點名了幾大美國軍工巨頭。首當其衝的，自然是研發出F-35戰機的洛歇馬丁（Lockheed Martin，美股代號：LMT），以及在導彈與防空系統領域獨步天下的雷神（Raytheon Technologies，美股代號：RTX），再加上航空與軍事雙棲的老牌霸主波音（Boeing，美股代號：BA）。

這些「軍工複合體」作為主宰全球導彈系統與軍用飛機命脈的巨頭，絕對是這場「千億保護費」遊戲中的最大受益者，很難不相信，LMT、RTX與BA的股價不會在全球的硝煙與焦慮中取得漁人之利。

未來戰場：NOC

除了背靠傳統堅船利炮的重工業，現代戰爭的形態早已遷至無人化、AI化的未來戰場上，比如特朗普特別提到的諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman，美股代號：NOC），就是這家掌握著全球最頂尖、最精準先進無人機技術的霸主。

歐洲軍工股：RNMBY

對於有接觸歐洲股票的，也可以留意他也點名提到的德國老牌軍工業驕子萊茵金屬（Rheinmetall，德股代號：RHM.DE / 美股預託證券：RNMBY）與美國本土企業的導彈製造合作計劃。這一著棋，既是技術的融合，更是將歐洲僅存的軍工精華，牢牢地綁在美國的戰車之上。

AI相關：PLTR、META及MSFT等

跟着藍血人做投資，不要只聽其言，更要觀其行。正當特朗普在台上大談國家防衛之際，美國政府倫理辦公室（OGE）最新披露的交易報告，揭開了這位白宮主人私底下豪擲百萬美元買入與軍事情報、AI數據分析密不可分的傳奇企業Palantir（美股代號：PLTR）。

另外，在AI與地緣政治的交匯點上，他斥資500萬至2,500萬美元，瘋狂加注科技巨擘Meta（美股代號：META）與微軟（Microsoft，美股代號：MSFT），又繼續吸納英特爾（Intel，美股代號：INTC）和西部數據（Western Digital，美股代號：WDC），而這兩隻股份自他3月首度涉足以來，竟然分別錄得高達205%與128%的驚人升幅。

加密貨幣相關：HOOD、COIN

與此同時，他的年度財務報告更披露了價值數以億計美元的加密貨幣相關收入，而在5月的交易清單中，更赫然出現了Robinhood（美股代號：HOOD）與Coinbase（美股代號：COIN）的名字。

醫藥相關：UNH、LLY及MRK

對於醫藥與健保，大手買入了聯合健康（UnitedHealth，美股代號：UNH）；而在公開演說中，他則特別點名了兩大美國藥業巨無霸：憑藉減肥神藥風靡全球的禮來（Eli Lilly，美股代號：LLY），以及在醫藥研發領域執牛耳的默沙東（Merck，美股代號：MRK）。

從天上的戰機導彈、矽谷的AI算力，到入口的救命膠囊，美國正在重建其全方位的本土生產線與經濟霸權，而當政客內幕交易無可避免，普通人只能看清現實，緊跟著這位白宮首席操盤手的腳步，在這些掌握著真理與命脈的巨頭身上，尋找財富密碼。

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