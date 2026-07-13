爭產案真相 不是錢分得不勻 而是期待沒說透 遺囑生效前完成真正傳承 ｜K先生週記

富豪家族爭產案，每隔幾年總會上演，故事往往是白手興家的生意創辦人離世，累積大筆遺產給遺孀及子女，爭產往往源於財富分配不均，個別子女繼承獨得大部分遺產，被其他後人鬧上法庭，挑戰遺囑的有效性。不過，出現爭產案的更深層原因，原來往往是創辦人沒有發現，每位後人對遺產安排，都有不同的期待。

對於真正通透的公司創辦人，傳承從來不只是立遺囑，而是早在多年前已着手安排，理解每位家人的期待，將原本會變成官司的問題及早在家族會面上理順。

－－－－－－－－－

創辦人留下財富，還是留下戰場？

有時候，家族最大的風險不是沒有遺囑，而是只有遺囑。

K先生語錄：

午夜接近時分，夏季的中環依舊燈火通明。

Vampire Capital 辦公室裡比平日安靜，Andrew剛完成一個家族客戶的視像會議。

Alex放下平板，沉默了一會才打破寂靜。「Boss，我一直想不明白一件事。最近看到一宗豪門家族官司，創辦人生前明明立了遺囑，為何最後家人仍要打官司？」

Andrew笑了一笑，「因為你從來沒機會分家產，所以才會這樣問。其實香港家族定期都有爭產案。老爸一走，屋企變董事會；董事會，最後又變成法庭。」

Alex白了他一眼說：「我認真問。」

Andrew收起笑容，淡淡地說：「我留意到另一件事。這場官司中，雖然管理層每天照常開會、員工照常上班、公司一直正常運作，但有位管理層在官司裡說了一句話——『我一直都在管理公司，只是現在，我不知道誰才是真正的老闆。』」

Kelvin加入他們的對話：「管理公司的人，不一定擁有公司；擁有公司的人，也不一定懂得管理公司。」

Alex抬起頭：「所以真正出問題的，不是遺囑，而是控制權？還是分不勻啊？」

立遺囑者常忽略家人不同期待

Kelvin看著Alex說：「你覺得，每一位立遺囑的創辦人，真正希望的是甚麼？」

Alex想了一會：「把財富分好？」

Kelvin輕輕搖頭：「我相信，每一位立遺囑的人，都不是希望家人有一天走上法庭，而是希望自己離開之後，一家人仍然是一家人。只是很多創辦人沒有發現，每位家人對同一份安排，都有不同的期待。」

很多創辦人以為，股份安排好了，錢也分好了，公司自然可以繼續走下去。

Andrew接著說：「媽媽想的通常不太一樣，她需要的是一份安心。兒子需要的是信任。爸爸把公司交給我，代表他相信我有能力把它做好。女兒在意的往往不只是股份，她更希望爸爸有沒有同樣重視她。如果公司不適合交給她，爸爸會不會早就用另一種方式，為她留下一份同樣重要的心意。」

Kelvin望向窗外：「所以真正通透的創辦人，從來不只是立一份遺囑，很多安排，其實早在很多年前，就已經開始。」

Andrew點了點頭：「我們見過不少創辦人，有些保單20年前就已經安排好了。真正花時間思考的，從來不是買不買，而是人生走到最後，究竟希望留下什麼。」

Alex沉默了一會：「所以，一張保單，真正安排的從來都不只是賠償？」

Andrew笑了一笑：「保單只是開始。客戶最初來找我們，或許是想保障資金、股權、遺產、稅務，甚至企業保障的問題。但談到最後，我們討論得最多的，往往是家族。」

真正成熟安排 為後人保留選擇

Kelvin接著說：「因為真正需要安排的，從來不是財富，而是人。公司會變，家族會變，孩子會長大。真正成熟的安排，不是今天就把所有事情決定好，而是在人生每一個階段，都仍然保留選擇的能力。」

他停了一停續說：「很多人以為，一份遺囑可以解決所有問題。但真正的傳承，從來不是在人離開那一天才開始。所以遺囑很殘忍。它把很多來不及說出口的信任、期待和愛，最後都變成幾個數字。而每一位家人，都會用自己的感情去閱讀同一份文件。很多爭產，就是從這裡開始。」

Andrew輕輕點頭：「遺囑是一份法律文件。家人閱讀它的方式，卻從來都是感情。」

Alex望著平板，想著那宗新聞，新聞報道的是一場爭產官司。Kelvin看到的，卻是一位創辦人還來不及完成的安排。

Kelvin沒有再說話，只是慢慢走向酒櫃，取出一瓶 1999 Domaine Méo-Camuzet Echézeaux Grand Cru。他望著酒瓶，沉默了一會，「這瓶酒之所以珍貴，從來不只是因為年份。而是接手的人，沒有辜負上一代留下來的一切。」

Andrew點點頭：「Jean-Nicolas Méo接手酒莊後，所有人都拿他跟Henri Jayer比較。」

Kelvin輕輕舉起酒杯：「傳承，不是複製上一代，而是在尊重上一代之後，建立屬於自己的判斷。經驗可以分享。原則可以傳承。唯有判斷，只能靠下一代自己建立。家族，也是如此。」

Alex低頭望著杯中的酒，似乎突然明白了什麼。

唯有正確判斷能力需傳承

Kelvin放下酒杯：「創辦人，決定一家企業能夠走多遠。接班人，決定它能夠走多久。真正能夠傳承的，不是財富，不是方法，而是建立正確判斷的能力。」

Alex沉默了很久。他終於明白。

遺囑，可以分配財富。

信託，可以安排資產。

保險，可以預留選擇。

但沒有任何一種安排，可以代替一個人的判斷。

一家人坐下談話化日後爭拗

Kelvin望著杯中的紅酒：「很多人問我，怎樣才能避免家人將來爭產？我從來不相信有任何一份文件，可以保證家族永遠沒有紛爭。但我相信，如果今天願意早一點談、早一點安排、早一點理解每位家人的期待，很多原本會變成官司的問題，或許就會變成一家人坐下來的一次談話。」

他停了一下：「創辦人留下財富，不難。真正困難的，是留下財富之後，家人仍然願意坐在同一張餐桌前。」

K先生週記

相關文章：強人支撐整個商業帝國 AI時代最致命是「創辦人風險」｜K先生週記

－－－－－－－－－

【專欄簡介】

VC雲柏資本（Vampire Capital）坐落於中環核心地段，由Kelvin掌舵。

他長年遊走於香港、新加坡、杜拜、倫敦及亞洲各大家族辦公室之間，專門處理企業家、家族及超高淨值人士最複雜的財富與風險問題。

從企業傳承、跨境資產配置、家族信託、創辦人風險（Founder Risk）、企業融資，以至地緣政治對財富的影響，許多表面看似是金融問題，背後往往其實是人性、權力與信任的考驗。

在Kelvin眼中，保險從來不是產品，而是財富秩序的一部分；風險亦從來不只是數字，而是每一個決策背後的人與故事。

過去一年，Kelvin與Andrew、Mike及Alex穿梭於全球不同市場，見證過家族企業的興衰、創辦人的壓力、兄弟姊妹之間的資產爭奪，也看過地緣政治與資本市場如何改變一個家族的命運。

《K先生》並非單純的財經專欄。

而是一個關於財富、風險、人性與時代變遷的故事宇宙。

紅酒、雪茄、超跑與維港夜景只是背景；

真正的主角，永遠是那些在關鍵時刻作出決定的人。

【人物簡介】

Kelvin （K先生）

VC雲柏資本創辦人，長年為企業家、家族辦公室及超高淨值人士處理複雜財富架構與風險管理問題。

曾於加拿大及美國留學及工作，足跡遍及亞洲、中東及歐美市場。熱愛紅酒、雪茄與經典靚車，習慣透過市場週期觀察人性，也擅長在混亂之中尋找秩序。

Andrew

Kelvin家族成員及最信任的夥伴之一，負責新加坡及中東市場。沉穩務實，擅長企業融資、跨境資產規劃及家族辦公室業務。

Mike

來自印尼外交家家族，擁有廣泛東南亞商界網絡，負責區域市場發展及企業客戶關係。熟悉東南亞企業文化及家族企業運作模式。

Alex

年輕一代代表。大學畢業後因疫情進入金融保險行業，因緣際會加入VC團隊。透過他的視角，讀者得以一步步走進高端財富世界，理解資本、市場與人性之間的微妙關係。