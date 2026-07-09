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窮人和有錢人消費最大分別｜周顯

投資理財
更新時間：17:34 2026-07-09 HKT
發佈時間：17:34 2026-07-09 HKT

窮人和有錢人消費的最大分別，是窮人的消費是真的消費，但有錢人消費的同時，也是在賺錢。

買豪宅固然可以賺錢，其他如女人買手袋是消費，富婆買愛馬仕是投資，年年升值，例如「小房子」（Faubourg Sellier Birkin）原價是40萬元左右，在2025年底的佳士得香港拍賣會上，一隻白色「初雪」版本，拍出了381萬元。2026年，我朋友拍了一個鱷魚皮，承惠400多萬元，這真的是香港一間小房子的價格了。

百達翡麗或勞力士年年升值

論到買手錶，買百達翡麗（Patek Philippe）或者勞力士，當然是年年升值，唔使講嘢，不過要年年買新貨，維持VIP地位，死了之後，可以父傳子，這地位也是遺產之一。

十幾年前，吾亡友陳承龍買了一部法拉利，上手是黎明，黎明新車落地揸了3個月，賣出還略有賺頭。無他，陳承龍是新貴，想買現貨，而老錢永遠揸新車，仲有賺！

至於旅行，頭等機票哪用錢買？買錶買車都碌卡，用積分換咪得囉！這就是窮者越窮，富者越富的基本原理。

周顯
 

周顯簡介:

作者、投資者、知識份子、八卦公

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