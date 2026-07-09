環聯指港人財務趨審慎 近六成料明年收入難增 最怕經濟衰退、就業前景及通脹

環聯今日（9日）發佈2026年第二季消費者脈搏調查顯示，在經濟前景不明朗及收入增長預期放緩的大環境下，香港消費者對財務管理更趨審慎。雖然大多數消費者對承擔額外債務持謹慎態度，導致整體借貸意欲下跌，但Z世代的信貸需求仍見較其他年齡層強勁。

報告顯示，64%消費者表示在過去3個月收入僅維持不變甚至有所減少，較去年同期上升8個百分點。該趨勢亦反映於消費者對未來收入前景持更保守的看法上，不足一半（42%）預期未來12個月的收入將會增加，較去年同期的49%為低；同時，近六成預期來年收入只會持平（45%）甚或減少（13%）。

在收入前景放緩的背景下，擔心可能出現經濟衰退（56%）、就業前景（55%）及日常用品的通脹（55%）是受訪者表示將影響未來6個月家庭財務狀況的首三大憂慮。

35%減少外出用餐等支出

不過，55%香港消費者對未來12個月家庭財務狀況仍持樂觀展望；相關信心亦反映於償債能力方面，87%受訪者預期能全數支付目前所有帳單和貸款，比例較2025年第二季顯著上升了11個百分點。此外，消費者加強現金流管理及更小心地控制開支，或是支撐該信心的關鍵，在過去3個月期間，35%消費者表示減少了外出用餐、旅遊和娛樂等非必要支出；另有37%受訪者指增加了應急資金儲備。

傾向優先考慮生活必需品

展望未來，香港消費者在開支規劃上同樣展現審慎態度。28%預期在未來3個月將會增加住屋、水電、保險和信用卡等項目的開支，以及提高退休基金和投資方面的支出；27%受訪者則認為醫療保健的開支將會上升。這些均是消費者表示短期內開支增幅最大的項目，反映消費者更傾向優先考慮必要的生活所需。

至於消費者對購買汽車和家電等大額消費則維持謹慎態度，38%表示計劃削減相關開支，為各類消費項目中減幅最高。

計劃申請新信貸比例大跌

另一方面，香港消費者審慎的理財管理亦延伸至他們對信貸的取態。57%消費者認同有足夠渠道獲取所需信貸及貸款產品，略高於去年同期的55%。同時，67%有信心在有需要時其信貸申請可獲批，較去年同期的63%上升。然而，消費者的信心並未能帶動借貸意欲，計劃申請新信貸或為現有信貸進行再融資的消費者比例按年大幅下跌15個百分點至27%。

較多Z世代視信貸為重要工具

信貸需求回落，亦反映於受訪者認為信貸的重要性有所下降。認同信貸和貸款產品對於實現其財務目標非常甚至極為重要的消費者比例，由去年同期的56%輕微下跌至 51%。縱觀各年齡層，千禧世代和X世代的跌幅最為顯著；而Z世代則相對穩定，仍有61%視信貸為實現財務目標非常甚至極為重要的工具。

就信貸產品偏好而言，在未來12個月有意申請新貸款或為現有信貸進行再融資的消費者中，需求主要集中於消費導向的無抵押貸款產品。當中，51%有意申請新信用卡，28%計劃使用「先買後付」支付服務（即免息分期付款計劃），另有27%則打算為現有信貸產品申請更高的信貸額。