「AI假任志剛」派股票貼士 神態聲線極逼真 提防墮入投資騙局｜有片

近年人工智能（AI）技術一日千里，卻淪為詐騙集團的犯案工具。「深度偽造」（Deepfake）影音騙案屢見不鮮，騙徒肆意冒充名人、財金專家以至前政府高官進行投資詐騙。近日，社交平台 Facebook湧現一段懷疑詐騙廣告，騙徒公然利用AI技術，偽造行政會議成員、金融管理局前總裁任志剛的容貌與聲音作招徠。

游說投資所謂「潛力股」

從該段偽造影片中，假冒的任志剛不論神態及聲線均極度逼真，他積極游說手頭有閒資的市民投資數隻所謂的「潛力股」，更誇下海口指相關股票目前股價僅約2元，預計未來兩個月內有機會狂飆至60元以上，以極度誇張的回報率作餌吸引眼球。

從該段偽造影片中，假冒的任志剛不論神態及聲線均極度逼真，他積極游說手頭有閒資的市民投資數隻所謂的「潛力股」。（擷取自Facebook ）

騙徒其後聲稱已整理好該批股票的完整名單及「最佳入場時機」，強調所有「免費貼士」均會在 WhatsApp 群組內完全公開。影片末段帶有強烈誘導性，不斷催促觀眾「只需花5秒鐘」點擊下方連結加入群組即可領取資料，最後更以「試咗唔會蝕底」等坊間說辭，試圖卸下大眾的防備心。

影片末段，假冒的任志剛不斷催促觀眾「只需花5秒鐘」點擊下方連結加入群組即可領取資料。（擷取自Facebook ）

值得注意的是，發布該廣告的 Facebook專頁實為「空殼專頁」，沒有發布任何帖文，也沒有追蹤者，相信其用處僅為投放這類AI偽造廣告。網民若不慎點擊連結加入群組，隨時墮入投資騙局。

勿輕信單一視聽資訊

針對這類高科技騙局，警方過去曾指出，近年已偵辦多宗涉及AI深偽技術的投資詐騙案。騙徒多利用合成影像或聲音作為誘餌，以分享「飆升股」或內幕消息為名，一步步引導受害人加入假投資平台或要求匯款。由於受害人看到熟悉或具權威性的臉孔，往往容易放下戒心並按指示行動，最終招致巨額損失。

為防範AI騙案，警方呼籲市民應時刻保持警覺，抱持「懷疑並核實」的態度。大眾切勿僅憑單一影片或語音便作出重大財務決定，凡涉及金錢交易或提交個人敏感資料的指示，必須透過官方或其他可靠渠道進行雙重核實。

目前，政府、銀行及執法機關已將深偽詐騙列為重點防範項目。警方提醒，市民如遇可疑廣告應立即保存截圖或影片等證據，切勿隨意點擊不明連結；如有任何懷疑，應立即致電警方「防騙易18222」熱線，或向反詐騙協調中心（ADCC）求助，以免蒙受金錢損失。

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