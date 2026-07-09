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調查指港人期望退休至少要500萬 惟僅15%達標 隱形養老危機迫在眉睫

投資理財
更新時間：14:02 2026-07-09 HKT
發佈時間：14:02 2026-07-09 HKT

黃金時代基金會公佈《退休生活規劃調查報告2026》，揭示香港在連續10年蟬聯全球最長壽地區的背後，市民在面對長壽時代的財務儲備、醫療開支及身心準備上，均存在顯著的「期望與現實」落差。調查顯示，逾半受訪者認為退休至少要500萬元以上，但僅15%達標。

基金會在6月以網上問卷方式訪問了505名橫跨各年齡層的香港市民，了解他們對退休生活規劃的部署。調查結果顯示：

1. 財務鴻溝「有心無力」

高達53%受訪者認為退休至少需要500萬元以上，然而實際上僅有15%擁有同等金額的流動資產；更有超過四成市民每月僅能撥出5,000元或以下作退休安排，反映隱形養老危機迫在眉睫。

2. 醫療開支居焦慮之首

逾九成受訪者強調「長壽之都」必須涵蓋完善的醫療及健康照顧，超過三成半人直指醫療支出是退休後最重要的開支。

3. 藍圖缺乏具體實踐

雖然73%受訪者未有詳細的退休生活規劃，但對退休生活有明確想像畫面（如重拾興趣、社區參與），顯示市民缺乏轉化想法的具體行動。

4. 長壽經濟誘發「長壽焦慮」

退休規劃是否充足，取決於現有資產與預期退休資金的差距。受訪者中，5%認為自己的退休生活準備非常充足，22%及43%分別認為充足及尚可，22%及8%分別認為準備不足及完全未準備。對於不少受訪者雖有安排仍感不足，只因退休年期由過往的10至15年，延長至現今的20至40年甚至更長，傳統思維已難應對。

此外，在規劃退休財務安排上，最多受訪者（59%）選擇強積金及公積金；其次是投資理財產品（50%）、醫療保險（49%）；以高齡津貼、長者生活津貼、綜援等政府資助作為退休後財務保障則有17%。

黃金時代基金會創會主席容蔡美碧表示，人口高齡化將成為社會常態，退休其實是人生下半場的起點，需作妥善安排，惟調查顯示大部分香港人並未準備好迎接長遠的退休生活。

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