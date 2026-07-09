按揭回贈｜滙豐中銀等加碼按揭回贈 中小行增至1.5% 業界：對轉按客具吸引力

本港銀行按揭回贈加碼，市傳大行包括中銀香港 （2388） 及恒生回贈最高均可達1.4%，較早前的1.2%有所提高，貸款門檻為100萬元；滙豐也提高回贈至1.3%，適用於2,000萬元或以上貸款。

至於現時市面最高現金回贈則為創興銀行，回贈達到1.5%，適用於所有一手及二手住宅物業，包括轉按，但不包括村屋及資助房屋的按揭申請，貸款門檻為300萬元以上，而100萬至300萬元亦可獲約1.3%回贈。該計劃設有兩年罰息期，首年罰原貸款額1%及退回全數現金回贈，次年退回全數現金回贈。

按揭回贈｜星之谷按揭：小行低門檻吸客抗定息

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，1.5%回贈屬目前市場最高，亦是自2023年年底以來的高位，而且貸款要求只需300萬元，門檻較低，相信對正在觀望高回贈的轉按客戶尤其具吸引力。

他分析指，大型銀行推出定息產品，在按揭息口上有優勢，中小行由於資金成本問題，較難利用定息按揭與大行直接硬拼，「高回贈」便成為最直接見效的回應手法。故今次有中小行率先將回贈加碼至1.5%，打破了市場悶局。

莊錦輝補充指，面對大型銀行對按揭業務表現進取，其他中小行相信為維持市場佔比，仍需要進一步增加優惠，特別是針對低門檻、細貸款額的業務，推出較具競爭力的回贈比率。

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