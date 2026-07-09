按揭回贈｜四大銀行按揭回贈齊加至高達1.4% 創興回贈1.5%瞬間下架

本港樓市表現穩健，銀行在貸存比率偏低下冀多做貸款，故紛紛再加按揭現金回贈搶按揭生意。據悉，四家大型銀行已齊齊將按揭回贈最高上調至1.4%，只是要求貸款門檻不同，最高門檻是滙豐，需達3,000萬元，另外三家大行則要1,000萬至1,500萬元以上不等。中小行方面，創興推出的1.5%全城最高按揭回贈已見光死，並即日下調至1.4%，看齊同業。

按揭回贈｜大行1.4%回贈須大額貸款

市場人士指出，近數月銀行根本沒停過加按揭回贈，最新四大行的回贈已由此前的1.2%逐步上調至最高達1.4%，惟只適用於大額貸款，以中銀香港（2388）和恒生為例，若貸款額1,000萬元以上，便可獲多達1.4%回贈。如是渣打，則要逾1,500萬元才享此回贈水平。至於滙豐，要享1.4%回贈，貸款額更需達3000萬元。

若以1,000萬元貸款額計算，1.4%回贈即相當於14萬元，較此前的1.2%回贈所獲的12萬元，再多2萬元落袋，增幅為17%。

按揭回贈｜創興1.5%「見光死」 即日降至1.4%

中小型銀行方面，在加回贈上更見積極，多家早已加至1.4%，而創興日前進一步將回贈調高至1.5%，高居同業，適用貸款額為300萬元，可惜被傳媒廣泛報道後，今天（9日）傍晚已下架，並將回贈下調至1.4%。

按揭回贈｜中原按揭王美鳳：買家宜預留首期資金

中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年樓市持續穩健向好，加上銀行的貸存比率處於低水平，整體貸存比率約52%甚低水平，港元貸存比率亦約為72%低水平，促使銀行放貸流動性增加；推動銀行增加樓按積極取態，以增加樓按競爭力吸納更廣泛物業客源。

她指，今年銀行逐步上調按揭現金回贈，由年初高達貸款額1%增至目前高達1.4%或以上，儘管現時回贈水平已屬近年新高水平，對比過往例如2023年曾高達貸款額之2%至3%仍有距離，故此當銀行樓按積極並具備條件，按揭現金回贈可有上調空間，置業人士可因此受惠。

中原按揭董事總經理王美鳳。

回贈逾1%需扣減按揭貸款額

王美鳳特別提醒，現時按揭現金回贈已升穿1%水平，用家需留意金管局的現行樓按指引。凡現金回贈超過住宅按揭貸款額的1%，銀行在計算按揭成數時，必須將整筆回贈金額從按揭貸款額中扣減，這意味著買家實質可借的按揭金額會因而減少。由於銀行會於完成交易後才安排發放現金回贈，買家需先自行準備多一點首期資金以便完成交易，資金較緊絀的用家需多加留意。

此外，申請高成數按揭保險計劃的買家亦要注意現金回贈的計算方式。儘管用家是申請9成按揭，銀行一般仍只會以7成按揭上限來計算現金回贈，而非以9成貸款總額計算，兩者實際所得的回贈金額會有顯著差別。



她建議有意置業的人士，面對銀行日漸增多的按揭優惠，除了比較現金回贈率及貸款額門檻外，亦應一併衡量按揭計劃之實際息率、配套優惠及條件、審批時間及罰息期等，從而選擇最切合個人財務狀況的按揭方案。

按揭回贈｜經絡曹德明：預料回贈仍有上調空間

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，樓市持續暢旺，帶動按揭市場同步上揚。根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，今年上半年現樓按揭登記累計錄得41,707宗，較去年同期的28,885宗增加12,822宗（44.4%），創近四年的首半年新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

與此同時，大型銀行自年初起積極爭取按揭業務，包括推出低息定息按揭計劃或提高按揭現金回贈，以吸引優質客戶，其按揭市佔率持續維持在高水平，六月份四大銀行現樓按揭市佔率更高達78%，創下三年新高。由於住宅按揭市場競爭激烈，部分中小型銀行為提升競爭力，近期開始提高按揭現金回贈，以爭取全年按揭業績，預計未來按揭現金回贈仍有上調空間。

按揭回贈｜星之谷按揭：小行需加碼回贈抗衡大行

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，市場一度出現1.5%回贈屬目前最高，亦是自2023年年底以來的高位。他分析指，大型銀行推出定息產品，在按揭息口上有優勢，中小行由於資金成本問題，較難利用定息按揭與大行直接硬拼，「高回贈」便成為最直接見效的回應手法。故今次有中小行一度率先將回贈加碼至1.5%，打破了市場悶局。

莊錦輝補充指，面對大型銀行對按揭業務表現進取，其他中小行相信為維持市場佔比，仍需要進一步增加優惠，特別是針對低門檻、細貸款額的業務，推出較具競爭力的回贈比率。

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