BCT亞股基金6月底錄大幅淨流出 打工仔或先行鎖定利潤

據BCT數據，6 月曾進行基金轉換的成員人數為2026年上半年第二高，亦是第二季最高，IPP Financial Advisers Limited董事彭永東表示反映MPF成員仍然相當活躍。從資金流向來看，股票基金類別於6 月錄得年內最高淨流入，而淨流入主要集中於下旬，資金多由保守基金類別轉往美國股票基金類別及香港股票基金類別。相反，近期表現亮麗的亞洲股票基金類別未見太多資金流入，更在6月最後兩個交易日錄得可觀淨流出，顯示部分成員有意趁亞洲市場早前升勢先行鎖定利潤。

BCT 退休金業務主管王玉麟亦指，保守類別基金已連續三個月淨流出，顯示成員對市場的信心逐步回升，開始撤離防守型資產，追逐新經濟及本地反彈機會。他又指，以股票類別基金為例，香港市場於6 月第四週淨流入大幅躍升，成為各市場之冠。這反映成員仍受短期消息影響，情緒化操作仍存在：成員在市場反彈時迅速撤出保守基金，轉投股票市場，顯示「追漲」心態。

去年最活躍成員或日日轉基金

王玉麟又指，據BCT 的研究報告結果顯示，2025 年轉換基金次數最多的BCT 強積金成員，一年內轉換多達211 次。由於公眾假期及週末並無強積金交易，換言之，這名成員幾乎每天都在操作。但數據顯示，這成員的全年回報較同計劃整體成員平均回報僅高出約 0.7% ── 反映過度追逐短線波動，未必能真正提升退休投資成果。

BCT 建議成員在退休投資上應以長線分散配置為核心，審慎考慮所選基金是否契合長

遠經濟發展方向；同時避免以「短炒」心態管理退休金，才能真正捕捉市場增長潛力，為退休生活建立穩健保障。

上半年AQUMON指數報7.4%

另外，香港強積金（MPF）市場在2026 年6 月錄得負回報，6 月的AQUMON MPF「綜合基金指數 + 通脹指數」為 -1.41%。雖然6 月表現反覆，但2026 年上半年的AQUMON MPF「綜合基金指數 + 通脹指數」報7.40%，顯示整體回報保持正面。

