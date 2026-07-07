港人退休意識與實際行動有較大落差 永明：47%人無理財規劃或僅規劃一年內

Sun Life 永明退休調查顯示，港人退休意識提升，視退休儲蓄作為短期目標的排名已由2025年的第6位躍升至今年的第2位。不過，香港永明金融財富及退休金業務首席財務官陳璡指出，港人的退休意識與實際行動存在較大落差，而生活成本壓力令其長線規劃與退休供款受壓，從調查顯示有47%受訪者並無理財規劃或只規劃一年內。而在被動規劃的準退休客戶中，有16%預計需要延遲到70歲或以後才退休。

8%因財務壓力減少或停退休供款

調查發現，受訪者中只有 26% 有五年或以上規劃；43%於未來 3 至 5 年傾向優先處理日常開支；8%更因財務壓力而減少或暫停退休供款。

調查又顯示，主動規劃的準退休人士已開始規劃退休，當中44%提早10年或以上開始，惟多達77% 被動規劃的準退休人士並未開始就退休開支作出任何規劃。此外，36%準退休人士對退休準備沒有信心。在被動規劃的準退休人士中，更有46% 表示不確定或沒有信心。

陳璡稱，受訪者一般出現3大誤區，包括沒時間或不知如何管理強積金；退休太遙遠，長期忽略帳戶，以及頻頻轉換基金，不懂平衡風險與回報。

人工智能續利好東亞北地區

談及下半年投資展望，永明資產管理（香港）行政總裁劉以浩表示，整體宏觀市場而言，雖然近期油價從高位回落，但會否回升仍是未知之數，若能源價格持續高企，或再推升通脹，令央行維持鷹派立場。同時聯儲局主席已換屆，新任主席若加快縮表，或會收緊市場流動性。另方面，人工智能(AI)投資熱潮正由美國擴展至全球，並帶動上游硬件供應鏈需求，尤其利好東亞北地區，如韓、日、台，長遠具發展潛力。

美股有危亦有機 歐地緣政治風險高

就資產類別方面，劉指，美股雖受中東地緣政治、美國推遲減息影響，但企業業績及資本開支表現強勁，當中84%企業盈利勝預期，更有23%企業盈利帶來驚喜，故可謂有危亦有機。至於亞洲股市，AI乃結構性增長主題，但或受貨幣緊縮政策和美元走勢影響。歐股的投資環境呈溫和增長，惟地緣政治風險較高。

劉續指，鑑於美國11月有中期選舉及美國國債情況，故料聯儲局今年維持利率不變的機會較大，認為打工仔投資強積金應平衡風險與回報，而現時可考慮股債混合型基金，待年尾時才再作部署。

相關文章：強積金︱MPF今年來人均賺1.85萬 亞股基金受惠AI大賺28% GUM籲部署環球股票