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積金局優化黃金ETF為按類別核准 便利更多產品加入MPF可投資選項

投資理財
更新時間：16:23 2026-07-07 HKT
發佈時間：16:23 2026-07-07 HKT

積金局今日（7日）更新指引，優化黃金交易所買賣基金（黃金ETF）的核准方式，由以往個別核准轉為按類別核准，即日生效，以便利更多黃金ETF加入市場成為強積金基金可投資的選項。

積金局發言人表示，積金局持續審視及擴闊強積金基金可投資的資產類別，讓強積金業界有更多元化的投資工具，加強為強積金計劃成員分散投資風險和提升回報潛力。局方又表示，理解黃金ETF提供了一種低成本、高流動性及具透明度的方式投資黃金。在現行的強積金法例框架下，已有兩個經積金局個別核准的黃金ETF成為強積金基金的准許投資項目，讓強積金基金可透過黃金ETF投資黃金市場。

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須證監認可於港上市實體黃金ETF

發言人續指，積金局在平衡投資靈活性與風險的前提下，並考慮到自從黃金ETF納入強積金制度以來，營運順暢，所以決定優化黃金ETF的核准方式，由個別核准轉為按類別核准。經優化後，一個黃金ETF只須符合積金局訂明的準則，包括須為證監會認可及於香港交易所上市、屬於實體黃金ETF，而該黃金ETF沒有被歸類為衍生產品基金，就可成為強積金基金的准許投資項目，無須積金局作個別核准。

強積金基金投資於黃金ETF不可超過該基金淨資產值10%的上限將維持，有關投資規例旨在有效控制投資風險，確保計劃成員的利益得到妥善保障。

與此同時，積金局歡迎政府擬於今年第四季向立法會提交修訂強積金法例的條例草案，當中包括建議放寬強積金基金可以同時投資於積金局核准的基金組件（即核准匯集投資基金和緊貼指數集體投資計劃）及個別准許投資項目（例如黃金ETF、房地產投資信託基金等）。這個建議如得以落實，將有助提升基金投資的靈活性，便利業界善用包括黃金ETF在內的准許投資資產類別，以分散風險和提高基金回報潛力。積金局將全力配合政府的相關工作。

保監局：港貴重物品保險有優勢

另外，就香港黃金中央清算及結算系統正式開展試營運，保監局表示，在香港投保貴重物品保險具備顯著的營運優勢。 「貴重物品保險」是專門為價值高昂及便於運輸的資產（例如貴金屬）而設的保單，保障其因實物遺失、損毀或盜竊所引致的風險。一般而言，此類保險可保障存放於保險庫內、陳列展示期間，或於全球各地運輸途中的相關資產。投保人不但可受惠於承保商在本港保安基建方面的專業知識，亦可獲得度身訂造、與香港健全的法律制度緊密銜接的保障方案。香港目前有若干具備不同區域專業知識的保險公司承保貴重物品保險。

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