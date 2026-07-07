強積金︱MPF今年來人均賺1.85萬 亞股基金受惠AI大賺28% GUM籲部署環球股票

強積金顧問GUM公布，年初至今截止6月30日，「GUM強積金綜合指數」報302.6點，上升5.7%；第二季MPF人均賺25,014元，至於年初至今則人均賺18,525元。GUM首席投資總監劉嘉鴻指，恒指走弱主要受阿里、騰訊兩大重磅企業盈利預期受壓，股價大幅下跌拉低指數；疊加內地相關政策帶來跨境資金流動預期變化，市場對香港金融窗口地位產生觀望情緒，進一步壓制港股走勢，料港股重磅企業盈利不確定性仍會帶來市場回調風險。

6月強積金綜合指數因恒指受到傳統科網股盈利壓力影響，跌1.4%，人均蝕5103元；第二季MPF扭轉上一季「蝕錢」走勢，人均賺25,014元，年初至今則人均賺18,525元。

強積金表現（第2季回報）

綜合回報 ▲7.8% 股票基金 ▲10.3% 混合資產基金 ▲9.0% 固定收益基金 ▲0.4% 人均回報 ▲25014元 資料來源：GUM

港股蝕7% 被動型輸一成

GUM指出，各資產類別中，亞洲股票基金上半年表現最佳，回報達27.9%，主要受惠於AI基建、記憶體及半導體等強勁需求；其次是大中華股票基金以及日本股票基金，都有約15%的回報，美股基金回報約8%，但港股基金虧損約7%，追蹤指數的港股基金更虧損10.3%，主因傳統科網股收入放緩以及缺乏AI主題支持而受壓。

2026年初至今股票基金回報

基金 年初至今表現 亞洲股票基金 ▲27.9% 大中華股票基金 ▲15.9% 日本股票基金 ▲15.3% 美股基金回報 ▲8.2% 港股基金 ▼7.1% 香港股票基金（追蹤指數） ▼10.3% 資料來源：GUM

值得注意的是，劉嘉鴻指，今年混合資產基金反超純股票基金，主因港股在強積金股票持倉中佔比較高，恒生指數全年走弱拖累純股票基金收益；而主流混合資產懶人基金配置港股比例偏低，受港股拖累較小，其次今年市場波動加大，混合資產搭配股票與防守型債券，震蕩行情下抗跌優勢凸顯，更適合長線退休投資。

劉嘉鴻建議，仍然看好股票市場，不過就買入環球股票，即使資金及投資者仍然對股票市場看法向好，但資金在不同市場，例如美國市場流去歐洲市場、歐洲市場或流向中國市場，甚至港股，環球股票投資都可以捕捉到，且風險及波動都不會太大。

加息預期消化 料無礙美股

GUM指出，今年4月至5月期間美國股票基金錄得爆發式凈轉入，兩個月合共近50億元，以往資金規模流入較少的亞洲股票基金今年連續兩季穩定吸引資金流入，年初至今估計達到19億。劉嘉鴻表示，過去資金集中在七大頭部科技企業，近兩月資金逐步分流至美股中小型企業及傳統行業，行情由單一科技板塊擴散至全市場，支撐美股長期樂觀預期。他又指，美國聯儲局新主席政策立場偏向模糊，市場預估年內餘下四次議息會議，9月暫不加息，年底前最多加息一次，單次上調25基點，而加息預期已基本被市場消化，對美股衝擊有限。

日本股市方面，劉嘉鴻指，日美利差令日圓弱勢格局延續，弱勢日圓有望帶動企業盈利、薪資上漲，市場期望通脹穩定在2%至3%區間，而短期中日地緣摩擦僅停留在旅客管控層面，暫未出現大規模經濟沖突。

另外，GUM策略及投資分析董事雲天輝表示，AI及晶片帶動美日韓股市，今年首5個月，美國股票基金及預設投資策略/核心累積基金各吸納約50億元，亞洲股票基金及日本股票基金分別淨流入19億及7億元，港股及大中華股票基金則分別錄得約18億元淨流出。他指，70億資金乘勢追入美亞日股票，2026年凈轉化額達667億，料創5年新高，部分資產回報相差達到103%，料成員將更積極進行計劃和基金選擇，並指第二季市場新增4隻強積金基金，總數增至382隻。

中風險者可配置核心累積基金

劉嘉鴻表示，對於積極管理強積金的高風險投資者，因近期美元走強，資金有望流入美國股市，不少人工智能相關科技股多在美國上市，可持續關注美股走勢，並指此番AI熱潮並非過去科技熱潮般「來的快走得快」，而是從底層重塑全球生產力，具備長期支撐邏輯；中風險投資者可考慮配置DIS核心累積基金；低風險投資者則建議配置強積金保守基金，並預期人民幣有望持續走強，人民幣債券具有吸引力。

延伸閱讀：積金易平台eMPF｜大型MPF受託人陸續加入積金易 部份用戶呻難用 解決方法一文看清