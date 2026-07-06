WeLab推全港首個智能外幣兌換 海外交易自動用最抵匯率貨幣

數字銀行WeLab Bank（匯立銀行）宣布，即日起推出本港市場首創的智能外幣兌換（FX SmartSwitch）功能，透過「最佳匯率決策」系統，客戶於海外進行外幣簽帳或提款時，系統會即時比較其外幣錢包內的平均買入匯率與市場外匯牌價，自動選擇更具成本效益的匯率完成交易。

自動選擇最佳匯率

WeLab Bank表示，系統會根據客戶持有外幣的平均買入匯率與當前市場匯率進行比較，選擇更具成本效益的支付方式。該銀行舉例指，客戶以每100日圓兌5.1港元買入日圓，如匯率跌至4.8，系統會自動以港元兌換；如升至5.2，則會使用現有日圓餘額，客戶無需手動比較，只需一鍵啟動功能。

WeLab指出，坊間一般的海外消費模式，客戶往往需要自行留意匯率走勢、提前兌換外幣，亦可能擔心出發外遊時匯率進一步轉差而影響兌換成本，管理多種貨幣時，亦未必能輕鬆作出最合適的選擇。該行指出，智能外幣兌換解決市場痛點，將相關流程自動化，讓客戶於每筆交易中均可作出更高效的匯率選擇，令海外消費更便捷流暢。