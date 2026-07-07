SK海力士登陸美股後憧憬入指數 專家提醒勿盲目看好 在港上市ETF溢價恐收窄？｜星市攻略

在AI熱潮降溫之際，南韓存儲晶片巨頭SK海力士（韓：000660）將於本周五（10日）登陸美國納斯達克，外界更有意見認為，該股有望納入納斯達克100指數及觸發被動資金買入，以至吸引套利資金活躍於ADR與韓國本地股之間，推動估值向美國同行如美光（MU）等靠攏。不過，華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦及光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）接受《星島頭條》時均不約而同表示，被動資金追貨確實會帶來動力，但影響相對短期，投資者不宜認定股價必然上升。

發行規模料降至280億美元

值得留意的是，SK海力士周一收報2,343,000韓元，已較上月底高位回落逾兩成。同時，該股亦已將其美國存託憑證（ADR）預計發行規模從約45.45萬億韓元（約290億美元）下調至約43.14萬億韓元（約280億美元），但此次調整並不影響發行數量，最終定價將通過簿記建檔程序確定。

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阮子曦：SpaceX為例升幅短暫

對於SK海力士獲納入指數的憧憬，阮子曦以SpaceX為例指出，該股早前宣佈獲納入納斯達克100後，「升了一段時間後會跌下來」。他續指，當SK海力士納入納斯達克100及MSCI等指數後，料有一批被動資金需要追貨，但若股價已處於過高水平，或股市有其他因素演繹，「很難justify到它一定會上升」，並特別提醒近期圍繞AI板塊的市場情緒波動劇烈，「有好有壞，股份都很波動」，故投資者不應單憑納入指數便盲目看好。

伍禮賢：早前已累積不少升幅

伍禮賢亦認為，被動資金流入對股價確有幫助，但影響相對短期，「這些資金可能一次性或在一個很短周期內就會流入，對股價來說只是比較短期因素支持」。他提醒投資者，過去一段時間存儲類別晶片公司包括三星、海力士及美光股價已累積不少升幅，且近期波動性顯著增加，行業整體表現及其他同業股價走勢同樣會對海力士構成影響。

南韓存儲晶片巨頭SK海力士將於本周五（10日）登陸美國納斯達克。

存儲後市仍正面 加價空間已有限

談及存儲板塊後市，阮子曦認為整體看法仍然正面，但強調「升幅就很難像以往那麼厲害」。他解釋，目前記憶體及存儲硬件價格已佔整個電腦系統成本比重過高，大幅加價空間有限。他以一部售價約2萬元的電腦為例，若當中1萬元來自記憶體，廠商傾向將記憶體容量減半以控制成本，「不可能無限量地做，因為吸引力會降低」。

不過，他亦指出，在Nvidia主導的AI系統中，相關成本可轉嫁予Google等HyperScaler，因此下半年記憶體價格仍會上升，例如三星已表明第三季RAM價格將升約20%，但預期每季升幅將放緩，股價升幅亦難再現過去一年累漲近800%的凌厲走勢。

他進一步指出，行業正從純商品周期轉向增長股邏輯，主因各大記憶體廠商已與客戶訂立長期協議，令「升起來的時候，幅度不會那麼厲害，跌起來也不會那麼多」。因此，投資者要調整預期，「不是以前那種『買海力士就沒有窮人』的看好」。

存儲產品需求非常強勁，「供不應求的情況至少都要去到2027年」。

供不應求情況料至少到2027年

伍禮賢亦繼續看好存儲板塊後市，認為無論是HBM（高頻寬記憶體），還是相對低端的DRAM，產品需求均非常強勁，「供不應求的情況至少都要去到2027年。」他強調，企業若要加大產能部署，建設周期很長，且技術含量較高，「不是外來者參與就可以很快量產得到，去補回現在的需求量」。

雖然股價已累升不少，但他認為以近期三星、海力士等業績錄得數倍增長來看，預期市盈率並不算特別貴，「經歷了短期調整之後，中長線前景我們是繼續向好的。」不過他亦提醒，「無論各行業有多好，股價都不會只升或跌」，而近期高位出現較大波動亦屬正常現象。

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投資者選擇增 「ETF溢價可能收窄」

另一方面，在SK海力士ADR上市後，會否影響在港上市的南方兩倍做多海力士（7709）？，阮子曦認為該ETF吸引力確實會下降。他解釋，以往港人受制於渠道問題無法直接買入韓國正股，如今可透過ADR在美股正常交易時段直接參與，該ETF將不再是唯一選擇，「資金的引流狀況上，它會沒有那麼吸引」。不過，他補充兩者性質仍有不同，該ETF具兩倍槓桿，而ADR為正股，AUM規模會否因此下降則難以預測。

至於市場關注的ETF溢價收窄問題，阮子曦認為跨市場交易確會帶來影響。他指出，該ETF溢價波動劇烈，加上增發單位時間點及產品設計因素，「之後的溢價可能會收窄」，並以台積電ADR與台灣本地股的例子作參照，指溢價會收窄一點，但不敢斷言幅度。

ETF始終有槓桿 衝擊未必特別大

伍禮賢則認為，海力士美股上市後，部分資金可能轉戰美股，但南方兩倍做多海力士（7709）的衝擊未必特別大，「該ETF特點是有槓桿，所以買入的都是一些比較進取的投資者」。此外，他提到美股戶口與港股戶口屬兩個不同體系，「有些投資者如果本身只有港股戶口，沒有美股戶口，他也買不到在美國上市的海力士。」至於跨市場交易會否加劇ETF溢價收窄，伍禮賢認為「可能會令到溢價有縮窄一點的機會」，但對價格不會有太大影響。

對於現時是否仍具吸引力，他建議投資者宜保持耐性，「可以等一段時間，真的等到AI概念股波幅降低，或者獲利盤開始沒有那麼多的時候，再去留意可能就更加好」。

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