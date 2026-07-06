積金局公佈MPF股票基金12個月回報達19.6% 「懶人基金」回報亦逾14%

積金局今日（6日）公布截至今年6月底強積金投資回報臨時數據顯示，股票基金過去12個月平均年率化淨回報為19.6%；混合資產基金過去12個月平均年率化淨回報亦有14.6%，而俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）旗下核心累積基金亦有14.3%。

2000年以來回報跑贏通脹

若以強積金制度2000年實施以來計，佔強積金總資產合共81%的股票基金和混合資產基金的平均年率化淨回報分別為5.1%和4.8%，跑贏同期1.8%的年率化通脹率。至於「懶人基金」旗下核心累積基金自2017年推出以來的平均年率化淨回報為7.3%，同樣跑贏期內年率化通脹率。

按基金種類劃分的強積金基金的年率化淨回報

積金局提醒強積金計劃成員，強積金是跨越超過40年的長線投資，不應以短線投資的角度看待強積金，更不應嘗試捕捉市場，避免造成「高買低賣」，影響計劃成員的強積金投資回報。

至於沒有時間或缺乏投資知識管理強積金投資的計劃成員，可考慮善用DIS，分散投資於環球股票及債券市場，並設有「隨齡降險」的自動調節機制，以協助計劃成員減低投資風險，而且旗下基金亦設有收費上限（為資產淨值的0.85%）。

