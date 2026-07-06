調查指港企對前景信心回升 近八成擬3年內進軍海外 東盟及內地最受捧

大華銀行今日（6日）公布《2026年大華銀行企業展望研究報告》顯示，在複雜多變的經濟環境下，香港企業傾向以更審慎策略應對市場挑戰，並聚焦提升業務韌性，推動選擇性擴張及加快業務轉型。報告又指，93%受訪企業表示已採用數碼方案，作為核心策略，並帶來實際效益。

76%對未來一年有信心

報告指出，整體營商氣氛轉弱，受訪企業對營商環境持正面看法比例由2024年的73%降至2025年的63%；不過，企業對前景信心逐步回升，76%受訪企業對未來一年表示有信心。

在此背景下，企業正採取多項提升競爭力措施，29%受訪企業計劃拓展新客戶群、26%將ESG因素納入營運，另外24%則檢視業務策略以凸顯自身優勢。

企業跨境投資意欲增強

在市場拓展上，約半數受訪企業已於2025年拓展海外市場，而計劃未來3年進軍海外比例升至79%，顯示跨境投資意欲持續增強，其中東盟及內地繼續為最受青睞的目標市場，分別佔33%及26%。

在地緣政治持續帶來不確定性的情況下，企業更重視供應鏈管理。86%受訪企業視供應鏈管理為策略性重點，並透過多項措施提升應對能力，其中包括27%分散供應商來源、27%探索替代採購策略，以及有26%推動供應鏈數碼化。同時，38%受訪企業積極加強在東盟及區內的供應網絡布局，顯示供應鏈正向更具韌性及本地化方向發展。

數碼轉型仍是核心策略

值得關注的是，數碼轉型仍是企業的核心策略，93%受訪企業已採用數碼方案，並帶來實際效益，其中包括36%表示提升生產力、33%指改善客戶體驗，亦有30%認為可加強決策能力。

然而，隨着數碼化日趨成熟，持續實現預期成效亦更具挑戰，僅53%企業表示其數碼項目已達到預期成效。儘管如此，近八成企業計劃於2026年增加數碼投資，惟網絡安全風險、推行成本高昂及舊有系統整合等問題仍為主要制約因素。

逾九成計劃未來一年增AI預算

AI應用亦持續普及，企業普遍預期可提升生產力，促進成本效益及加強客戶互動。雖然仍處於發展初期，但市場信心逐步增強，尤其在科技，媒體及電訊（TMT）行業，超過九成企業計劃在未來一年增加AI相關預算。

此外，可持續發展仍為企業核心關注議題，86%受訪企業認同其重要性，近半數已開始推行相關措施。越來越多企業將可持續發展視為重要動力，38%認為有助提升競爭優勢、37%認為其可提升品牌價值，35%則着重其能強化長遠韌性。