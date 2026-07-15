港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？

「經深飛」是真精明，還是假慳錢？當港人北上消費從飲食娛樂延伸至航空出行，深圳寶安機場已成為「慳錢新選擇」；另一邊廂，部分深圳旅客卻反向操作，特地飛抵香港後再轉車回深圳灣，主因香港國際及長途航點更多、班次更密。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波接受《星島頭條》訪問時直言，價錢並非所有人的首要考慮，「選擇哪個機場出發，關鍵在於價格、時間成本、方便度與起飛時間的綜合考量」。

深圳票價普遍較港平逾3成

以攜程網報價為例，於6月底香港直飛浦東單程最平約1,320元，深圳出發則最低僅612元，相差逾一倍；若飛北京、成都、杭州等熱門城市，深圳出發票價亦普遍較香港便宜3至5成。有網民更透露，如果在復活節、聖誕等旺季飛日本，深圳票價可低至香港三分之一。

這種價差根源在於航線定位，深圳機場國內航線屬「內線」定價，不受跨境稅費影響；加上內地航空公司競爭激烈，進一步壓低票價。反觀香港機場，內地線多被視為「國際轉機」延伸，定價自然較高。不過，李兆波提醒，價錢並非所有客群的首要考慮，「如果是商務客，公司預算和時間緊迫性是首要考慮；對於退休人士，時間成本較低，價錢便是主要考慮」。

往返二線城市班次更密集

班次密度方面，深圳機場於2026年夏秋航季每周計劃航班接近9,400架次，日均超過1,300架次，12條骨幹航線日均往返逾560架次，幾乎「隨到隨走」。同時，深圳國內通航點約120個，直航選擇遠多於香港。

李兆波以自己親身經歷為例，「最近我去重慶，選深圳飛就是因為班次很密、時間選擇多。香港雖然也有飛，但二線城市如重慶、武漢、長沙，班次就差一點」。

深圳機場於2026年夏秋航季每周計劃航班接近9,400架次，日均超過1,300架次，12條骨幹航線日均往返逾560架次。

過關耗時費神 安檢成致命傷

時間成本及便利度方面，從香港市區到深圳機場，最經濟是搭乘港鐵轉深圳地鐵，全程車費不超過74元，但耗時約1.5小時，並需多次轉乘；若搭乘跨境巴士則較方便，車程約1至1.5小時；最舒適自然是網約車或跨境包車，惟單程動輒數百至過千元。整體而言，從香港出發到深圳機場，連同預留過關及緩衝時間，至少需預留3小時，較直接從香港機場出發多出1.5至2小時。

根據官方預測，長假期羅湖口岸日均人流高達25萬、福田口岸亦達23萬人次，過關隨時要多花半小時。對於趕飛機的旅客，過關時間的不可控性是最大風險。此外，人民幣匯率波動亦是隱藏成本，而內地的行李過關與安檢更是致命傷。

李兆波直言，「你拖着行李箱過海關，內地機場搜身要從頭摸到腳，電腦、手錶、銀包全部要拿出來；香港機場新保安系統，電腦都不用拿出來，走過去就行，效率高很多」。

更關鍵的是航班準點率，他分享親身慘痛經歷，「前幾個星期由重慶回深圳，本來下午4點半起飛，因為深圳下大雨機場封了，一路延誤到晚上8點40分才起飛，出到機場已經11點幾，叫滴滴才勉強趕得上過關。」他強調，「內地航班不準時是結構性問題，香港準時率高很多，跟國際規則，這些都是成本」。

根據官方預測，長假期羅湖口岸日均人流高達25萬、福田口岸亦達23萬人次，過關隨時要多花半小時。

深圳旅客南下 因港長途航線多

然而，當港人湧向深圳機場的同時，部份深圳旅客卻反向操作，在看似「捨近求遠」的背後，突顯出香港機場無可比擬的國際航線網絡優勢。李兆波分析指，「飛內地各類城市、內蒙古那些，一定是飛內地比較好；國際航班就選香港，去日本、韓國、英國等長途航線的航班很密。除非是一些特別航點如東歐，內地接駁可能更好」。

在香港機場三跑道系統全面運作後，預計到2035年旅客處理能力將達1.2億人次。據航空數據機構OAG公布，4月全球10大最繁忙國際客運航線中，4條涉及香港機場，包括蟬聯榜首的香港往來台北航線，以及曼谷、馬尼拉、首爾仁川等熱門航點。

在香港機場三跑道系統全面運作後，預計到2035年旅客處理能力將達1.2億人次。

機場競爭加劇 互補共贏靠政策

展望未來，李兆波認為香港與深圳機場「有競爭，互補是大前提」，但需中央政策推動。他分析，香港機場2025年客運量6,100萬人次看似強勁，但據統計處年報數據，持香港身份證離境人次約1,200萬，計及入境來回約佔2,400萬人次，「剩下那堆人是國際客、轉機客、大灣區旅客」。隨着深圳、廣州國際航點增加，「對香港是有衝擊的」。機管局應強化國際樞紐地位，吸引海外旅客經香港轉飛內地，「但這取決政治形勢、法規熟悉度、通訊等因素」。

回歸理財本質，選擇哪個機場出發，關鍵在於「總成本」思維。李兆波提醒，市民應綜合考慮四大因素，包括機票成本、時間成本、方便度及起飛時間。他又提到，澳門同樣是「隱藏選項」，「澳門飛泰國班次多、票價便宜，而且香港入境審查較嚴」。

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