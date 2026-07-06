跟隨股神不買金｜曾智華

投資世界，我懂及掌握的，只是皮毛。但奇在，日日有人要求投資意見，點答？例如，過去兩個月，幾位老友不停問：「碌sir，點解黃金及金礦股跌到一仆一碌？」

肉緊追問，因黃金在去年9月開始，被全球「專家」集體唱好，由3,000幾美元彈上接近5,400美元。爬升過程中，幾位老友信曬專家指「全球國家在搶購黃金」、「打仗黃金必升」及「只有黃金是最穩健的貨幣」，於是，急急沽出手上藍籌股，改掃黃金及相關股票。

由去年9月到今年年初，中到開巷，可以日日開香檳慶祝，不過，踏入2月開始大件事，實金跌得冇咁「甘」，但幾隻去年曾被唱到上天的金礦股，則蝕到喊阿媽，包括山東黃金（1787）、紫金礦業（2899）、紫金黃金國際（2259）及招金礦業（1818）。四隻股上周五雖有反彈，但仍遠離家鄉價。問我金礦股幾時能夠從踏升軌？真係你問我，我問邊個？

「專家」理由老土到爆

小弟的投資組合，只有小量黃金。點解？因七十年代曾做過倫敦金經紀，當時的老狐狸上司有一本理論完全相反的買賣黃金「點客秘笈」。佢指示經紀——當游說客人買金時，就按秘笈中的指示列出黃金「必升」理由。

相反，游說客人沽金時，也是按秘笈中的指示照講。50年多了，我發覺當年的「秘笈」與現在的「專家」，個個仍在沿用見升唱升、見跌唱跌理由，老土到爆。

談談我的偶像股神巴菲特看黃金的投資價值，也是數十年如一日，佢長期堅持「不投資黃金」。以股神的超級視野而有這個堅持，當然有其理由，且讓小弟與大家重溫：

（一）黃金是不具生產力的資產：黃金無法像企業、農場、房地產，能夠在維持運作同時產生利潤、股息，創造現金流及價值可以有所增長。

（二）實用性：黃金工業用途有限，長期持有黃金需支付保險費及保管箱租金，兼且沒利息只有支出。我是股神信徒，當然有相同的價值觀。

資深傳媒人 曾智華

