特朗普毫不掩飾 當白宮是「ATM」｜藍血工廠

自古以來的政客，多數喜歡滿口仁義道德，暗地裡卻男盜女娼，唯獨是美國那位狂人總統特朗普（Donald Trump），真小人得來毫不掩飾，直情當白宮是「ATM」。

財務申報揭大賺逾10億美元

美國政府道德辦公室（Office of Government Ethics）最近公佈了這位總統大人的財務申報。不看由自可，一看實在「和味」。去年他單是靠數碼貨幣利益、房地產和股票買賣，就輕鬆進帳超過10億美元。

當中包括來自其家族加密貨幣公司World Liberty Financial超過5.26億美元的代幣銷售收入 ，加上與「$TRUMP」迷因幣（memecoin）相關公司的6.35億美元版權費 。他手上甚至還「揸住」157.5億個World Liberty Financial代幣，雖然早前經歷大跌，但依然值約9億美元。這般明目張膽地「搵真銀」，那些有偶像包袱的民主共和兩黨政客看見，恐怕要激到嘔血。

他輕描淡寫地對記者說：「我從不和替我管理資金的人說話，他們都是大型機構，想投資甚麼就投資甚麼。」 轉頭又補多一刀：「我賺錢是因為股市在漲，大家都在賺錢嘛。」 這種大條道理的流氓氣質，確實是他的看家本領。

美伊衝突期間 展現股神操作

最精彩的，還得數他最近被披露在2026年4 月至5月期間的股神操作。就在他的政府正忙於處理伊朗衝突、霍爾木茲海峽重新開放，以及中美高層貿易談判等隨時引發世界大戰的地緣政治危機時，特朗普的經紀戶口卻在狂掃AI、半導體、國防和加密貨幣股票。春江水暖鴨先知，白宮主人的投資眼光自然非同凡響。

在4月份入貨名單中，Meta和微軟（Microsoft）各佔了500萬至2,500萬美元，大數據公司Palantir和聯合健康集團（UnitedHealth）也買了100萬至500萬美元。與此同時，他趁高位套現，沽出了500萬至2,500萬美元的 Adobe，以及100萬至500萬美元的Alphabet，到了5月又再「撈底」買回100萬至500萬的Adobe。這等高拋低吸走位，簡直比華爾街大鱷更神級。

半導體板塊更是他的點心。他早前買入的Intel暴升了高達205%，而Western Digital亦錄得128%升幅。到了5月，他又繼續加碼掃入Amazon、GE Aerospace、Robinhood、Coinbase以及更多Palantir。當總統換了支持加密貨幣的SEC主席，甚至連針對Coinbase的訴訟也撤銷或和解了，自己的戶口再大舉買入Coinbase股票，這就是最高境界的政治。

一年交易2.1萬次 似Trader多過總統

不僅如此，他申報在2025年的8個投資戶口裡，總共進行了超過2.1萬次交易，平均每個交易日買賣約80次 。這哪裡是做總統，根本就是一個沉迷炒短線的Day Trader。就算因為延遲申報而被罰款 ，對於賺到盆滿缽滿的他來說，當交少少手續費又有何干？

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