賭博與投資本質迥異 賭波屬負和遊戲 贏大錢也是倖存者偏差｜李聲揚

適逢世界盃，早前本報也有訪問筆者和其他金融KOL。但筆者想強調，賭博與投資在現代社會常被混為一談，但二者本質迥異。作為一名長期投資者，筆者始終對賭博抱持高度戒心。明確一點：最好不要賭博。賭波、賭馬或進入賭場，皆非投資，而是消費，你必須做好輸光所有本金的心理準備。

莊家長贏是必然數學結果

區分兩者的關鍵，在於該遊戲是否具備創造財富的能力。賭波、賭馬或買期權，本質上無法創造財富，是負和或零和遊戲。你贏的每一分錢，都是他人虧損的結果。尤其如賭波這類負和遊戲，馬會抽水後，莊家長贏是必然的數學結果，任何號稱能智算莊家的技術，多半只是贏家的幻覺。反之，以指數化投資為例，其邏輯是參與全球經濟增長，共同創造財富。當你獲利時，並不需要有人為此輸錢，這才是投資與賭博最本質的區別。

許多人將投資視為賭博，源於社交媒體的耳濡目染，或是對一夜暴富的錯誤期待。坊間常見將短線炒賣與投資混為一談的誤導，這極其危險。短期炒賣本質上與賭博無異，唯有長期持有、專注於正和遊戲，才是投資的真諦。

知道好波沒用 捕捉錯價才對

筆者正以世界盃賽事進行一項實驗：全數買入和波，旨在反轉群眾對和波機率的低估。儘管該實驗最終在水面上，且數據證實了利用人性弱點存在獲利空間，但這並不代表賭波是明智的行為。

這個實驗帶給筆者幾個深層啟示：首先是隨機性的幻覺，有人可能靠賭博賺了大錢，但這不代表賭博具備邏輯性，這純粹是倖存者偏差。賭徒往往忽略了背後無數輸得血本無歸的失敗者。其次是資訊與估值的問題，投資與賭波一樣，單純知道資訊毫無用處，因為資訊已反映在賠率或股價中。成功的關鍵在於估值，判斷甚麼被高估、甚麼被低估。你知道西班牙好波沒甚作用，你知道佛得角被低估才有作用。真正的職業賭徒，想法也不是哪一隊較「好波」，而是捕捉市場錯價。

最好的策略可以很簡單

再者，最好的策略，可以很簡單。在投資上，筆者往往建議每月買入指數，在賭博上，最好的方法就是根本不要參與。過度反應、頻繁出入，通常只會增加交易成本與心理負擔。筆者的「長買和」被視為擺爛躺平，但能夠捱過104場，已經不錯，很可能比不停算計更好。

很多人沉迷賭博或短線交易，往往是因為坐不定，無法接受簡單的策略。投資市場要求的是耐性、獨立思考與忍受痛苦的能力，而非不斷猜測漲跌。正如索羅斯所言，對錯幾次不重要，重要的是對的時候賺多少，錯的時候賠多少。如果你將賭波視為搵錢手段，這本身就是一個巨大的風險。

投資是追求正和收益的長期馬拉松，請務必搞清楚兩者的邏輯邊界，切勿將辛苦錢投入負和的賭局之中。記住，思考事情的本質，遠比聽信所謂的明燈或大師更為重要。

李聲揚

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